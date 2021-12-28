Çöp atmaya çıktı, kazada öldü; o anlar kamerada (2)

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bursa'da, yolun karşısına geçmek isteyen Kerime Çelik´e çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Bilal A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `Taksirle ölüme neden olmak´ suçundan tutuklandı. Bilal A.'nın ifadesinde, "Kerime Çelik'i görmedim. Üzgünüm" dediği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-12-28 14:15:30



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