Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da, otelde bakımı yapılan asansörün aniden hareket etmesiyle kabin ve duvar arasındaki boşluğa sıkışan Umutcan Türk'ün (24) cenazesi, Yıldırım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki Kuyulu Camii'nde kılınan namazın ardından Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-12-28 15:07:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.