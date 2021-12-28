Bursaspor’da Gaziantep FK maç hazırlıkları sürüyor - Yeşil-beyazlı takım taktik çalıştı

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşilbeyazlı takım taktik idman yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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