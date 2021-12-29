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Karısını öldürüp balkonda poz veren zanlıya müebbet hapis Boşanmak isteyen karısını öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İHA

Karısını öldürüp balkonda poz veren zanlıya müebbet hapis Boşanmak isteyen karısını öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız´ı sokak ortasında tabancayla öldüren Mehmet Yıldız (36), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda, özel bir şirkette çalışan Aygül Yıldız sabah işe giderken, yolda boşanma aşamasındaki fabrika işçisi eşi Mehmet Yıldız ile karşılaştı. Çift arasında çıkan tartışmada Mehmet Yıldız, belinden çıkardığı tabancayla Aygül Yıldız'a üç el ateş ederek öldürdü. Mehmet Yıldız'ın, Aygül Yıldız'ın yanına gelip konuştuğu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı.
Olayın ardından kaçan Mehmet Yıldız Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Akpınar Caddesi´nde bir evde saklanmıştı Adrese operasyon düzenleyen polislerin 'teslim ol' çağrısı üzerine Yıldız, evin balkonuna çıkıp tabancayı başına dayayarak intihara kalkıştı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla ikan edilip gözaltına alınan Yıldız, tutuklandı.
Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesine açılan davada Mehmet Yıldız, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatlarının yanı sıra, öldürülen Aygül Yıldız'ın anne ve babası ve Bursa'da bulunan Kadın Platformu üyeleri hazır bulundu. Mehmet Yıldız ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Mehmet Yıldız, kaçarak evlendikleri eşiyle ilk yıllarda hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtip, "Aygül ile ailesinin oturduğu dairenin üst katına taşındık. O günden sonra anne ve babasının evliliğimize müdahale etmesi sonucu, aramızda sorunlar olmaya başladı. Bir defasında tartışmanın ardından 3 gün eve gelmedim. Döndüğümde Aygül beni eve almadı. Sorunlarımız devam edince eşim hakkımda uzaklaştırma kararı aldırdı. Çocuğumuzu göremez hale geldim. Olay günü yanında kaldığım annem temizlik yapacaktı. Evde sakladığım tabancamı, annemin bulmaması için yanıma aldım. Daha sonra, Aygül ile konuşmak için yanına gittim. Kendisine, 'Neden bunu yapıyorsun, çocuğu benden uzaklaştırıyorsun' diye sordum. Bana, 'Sen ne biçim erkeksin' diyerek yüzüme tükürdü. Çocuğumuzu göstermeyeceğini söyledi. Uyarıp, silahımı gösterdim. 'Beni vuramazsın' diyerek yüzüme bir kez daha tükürdü. Bunun üzerine silahımı çıkartıp ateş ettim. Kendime geldiğimde babamın evindeydim. Başımıza böyle bir olay nasıl geldi bilmiyorum. Kötü bir alışkanlığım yoktu. Çok üzgün ve pişmanım. Takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi.
Tarafların avukatlarının savunmasının ardından duruşmada söz alan, öldürülen genç kadının annesi Rahime Yıldırım, sanığın kızını bilerek ve tasarlayarak öldürdüğünü belirtip en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Mehmet Yıldız'ı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yıldız hakkında indirim uygulanmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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