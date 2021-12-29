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Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

İHA

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa'dan Mudanya'ya giden bir grup genç motorcu canlarını tehlikeye atarak ilerlediler. Koruyucu ekipman ve kaskları olmayan motorcu gençler zaman zaman birbirlerine el uzatarak tutmaya çalışırken, zaman zaman da sol şeride geçerek hız yaptılar.
Diğer görüntülerde ise, el yapımı elektrikli bir oyuncak arabayla trafiğe çıkan ve zaman zaman zikzak çizerek seyreden gencin tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.
Bir başka görüntüde ise patenli genç araçların arasından giderek canını tehlikeye atarak ilerledi. Çılgın genç bir süre sonra gözden kaybolarak uzaklaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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