Bursa'da, bidonlar içinde 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi



İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA´da, polisin düzenlediği operasyonda; bidonlar içinde 2 bin 400 litre sahte içki ve 2 milyon boş makaron ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretim ve tüketimini engellemek amacıyla sahte içki imalatı ile satışına yönelik mücadele yürütüyor. Ekipler, Yıldırım ve Karacabey ilçelerinde, sahte içki imalathanesi bulunduğu belirlenen çiftlik ile depoya baskın düzenledi. Operasyonda Ş.Ş., Ö.Y. ve K.A., gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bidonlar içinde 2 bin 400 litre sahte içki ile 2 milyon boş makaron ele geçirildi. Sahte içki ile boş makaronlara el koyulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-12-29 10:30:52



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