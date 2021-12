Turkovac aşısında randevular haftaya başlayacak TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Yeni yılla birlikte 30 milyon Turkovac aşısıyla tüm Türkiye’de aşılamaya geçilecek"

Yerli korona virüs aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı alınmasının ardından, aşının önümüzdeki haftadan itibaren toplumsal bağışıklama programına dahil edileceği açıklandı.

Yerli korona virüs aşısı Turkovac ile Türkiye'nin dünyada 9’uncu aşı üreten ülke olduğunu ifade eden TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "İlk etapta 150 bin olsa da önümüzdeki süreçte 30 milyon aşıyı üretmiş olacağız. Turkovac Türk bilim adamlarının bulup Türkiye’de ürettiği bir aşı oldu. Sinovac’ın yerine ikame edeceğimiz bir aşı oldu. Bu aşının yüksek antikor oluşturduğunu sevinerek gördük. Güvendiğimiz bir aşı oldu. Sonuçlarının da olumlu olması bizim kadar herkesi sevindirdi. Önümüzdeki hafta toplumsal uygulamaya geçmesiyle birlikte bende aşı tekrarını Turkovac olarak yaptıracağım. Yerli ve milli aşımızı Türkiye’nin haricinde daha adil bir dünya mümkündür felsefemizin ürünü olarak dünya ülkeleriyle de paylaşacağız" dedi.

Turkovac'ın önümüzdeki haftadan itibaren toplumsal bağışıklama programına dahil edileceğini belirten Esgin, "Yeni yılla birlikte Bursa değil, tüm Türkiye’ye dağıtacağız. Korona virüs gerçekten tehlikeli bir hastalık. Milyonlarca insanın can kaybına sebep olmuş bir hastalıktır. Bu ortadan kalkıncaya kadar veya pandemi sonuçlanıncaya kadar tedbirleri devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hastalıktan kurtulmanın veya bağışıklığı kazanmanın iki türlü yolu var. İlki hastalığı geçirmektir. Bu son derece riskli bir süreçtir. İkincisi ise bağışıklama programlarına dahil olarak aşılama yapılacak. Bununla da ilgili Türkiye’de 130 milyon aşı uygulanmıştır. Ayrıca aşı seçeneği sunulmuştur" dedi.

Esgin, bazı vatandaşlarda diğer aşılar konusunda tereddütler olduğunu Turkovac'ın beklendiği hatırlatarak; "Aslında bu tereddütler de yersizdi. Bazı vatandaşlarımız da yerli ve milli aşıyı bekliyordu. Şimdi yerli ve etkili bir aşıyı biz ürettik. Artık hiçbir mazeretin kalmamış olması gerekmektedir. Her can bizim canımız, bu noktada da bir hassasiyet içerisinde onların hayatlarını koruma noktasında aşı olmalarını hekim olarak tavsiye ediyorum. Yeni varyantlara karşı da yapılan çalışmalar bizim yüzümüzü güldürdü. Bu anlamda etkili olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

