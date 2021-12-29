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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenci istihdamında BTÜ zirvede

İHA

Öğrenci istihdamında BTÜ zirvede

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında anlaşmalı firmalarda uygulamalı eğitim sürecinde olan öğrencilere bulundukları firmalar tarafından iş teklifi yağıyor.
Bursa Teknik Üniversitesi’nin özgün olarak uyguladığı ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) meyvelerini vermeye başladı. Geleneksel yaz stajlarının aksine lisans eğitimlerinin bir dönemini İMEP kapsamında yerleştirildikleri anlaşmalı firmalarda aktif görev alarak ve proje çalışmalarına dahil olarak bitiren öğrenciler işverenlerden mezun olmadan iş teklifi alıyor. Özellikle Bilişim alanında yaşanan nitelikli işgücü sıkıntısı sektörün çözülemeyen sorunlarından olup İMEP kapsamında firmalarda görev alan BTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri de yoğun talep görüyor. BTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Sefa Eren, aynı zamanda şirketin genel yazılım ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bursa Teknik Üniversitesi’nin firma ve kurumlarla olan güçlü işbirliklerinin öğrencilerin iş ve uygulama alanı bulmasını kolaylaştırdığını ifade eden Eren, “Bulunduğum firmada Ar&Ge departmanında birçok proje üzerinde çalışıyorum. Bu projeler arasında TÜBİTAK, KOSGEP, TEYDEB onaylı projeler var. Bunlar arasında benim geliştirme yaptığım, üniversite hocalarıyla çalışmalarda bulunduğum, test aşamalarında çeşitli araştırmalar yaptığım projeler de oldu” dedi.
Görev aldığı firmada daha önce denenmiş ancak gerçekleştirilememiş bir uygulamayı hayata geçirdiklerini de aktaran Eren, “Uygulama kapsamında kullanılan tasarım programı için bir modül geliştirdim. Firmamızda diğer firmalardan alınan projelerin tasarım, üretim, kalitekontrol, paketleme gibi süreçlerin hepsi iletişim kanalları aracılığı ile şirket içi haberleşme ve raporlar ile yapılmaktaydı. Benim geliştirdiğim uygulama ile ise artık parçaların ne durumda olduğu sistem üzerinden rahatlıkla görüntülenebilmekte. Bu geliştirmeyi yaparken aldığım derslerin çok fazla faydasını görmekle birlikte aslında ne kadar uygulamaya dönük bir eğitim aldığımızı fark ettim. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum” diye konuştu.
Dista İstanbul Firması siber istihbarat biriminde çalışan Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi Nil Duman, “Platformda tehdit istihbaratı toplama yöntemlerini kullanarak hedefi saptama, önceliklendirme ve elde edilen verileri analiz etme gibi işlemler yapılmakta. Bu kapsamda dünya genelinden toplanan veriler sınıflandırılarak kullanılabilir bilgiye dönüştürülüyor. Bilgiye dönüşen veriler üzerinde analistler çalışmalar yaparak bilgiyi istihbarata dönüştürüyorlar” dedi.
Geliştirilen platform için ilk iki ay, siber tehdit istihbarat analisti olarak görevlendirildiğini aktaran Duman, “İki ayın sonunda Siber İstihbarat Merkezinin, operasyon biriminden ayrılarak iş geliştirme birimine dahil oldum. Burada siber tehdit istihbarat platformunun uygulama denetçisi olarak görev yaptım. Buradaki görevim yazılımcıların geliştirdiği kodların uygulamada çalışıp çalışmadığını kontrol ederek hataları tespit etmek. Uygulamayı firma ve kullanıcı gözüyle değerlendirdikten sonra geliştirilmesi gereken yerleri belirliyorum. Tespit ettiğim hata olduğunda da ilgili birimle irtibata geçerek işin takibini yapıyorum. Bu anlamda üniversitede aldığım bölüm derslerinin bulunduğum pozisyonlara ciddi anlamda katkı sağladığını ve bölüm akademisyenlerinin bizi doğru yönlendirmelerle kariyerimizi ilgi alanlarımıza uygun şekillendirmede etkin rol oynadığını özellikle vurgulamak isterim” şeklinde konuştu.

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