Emekliler Meclisi’nin 100 bininci kitap gururu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 73 şehirden 761 okula kitap ulaştıran Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Kitap Atölyesi’ni ziyaret etti. Gönüllüleri çalışmalarından dolayı kutlayan Başkan Erdem, Erzurum’a gönderilecek olan 100 bininci kitabı imzalayarak paketledi.

Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde çalışmalar yürüten Emekliler Meclisi, “Kitap Atölyesi” ile örnek çalışmalara imza atıyor. 2012 yılından bu yana gönüllülük esasıyla çalışmalarını yürüten Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Kitap Atölyesi, ikinci el ve bağış yapılan yeni kitapları toplayarak, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyacı olan köy ve mahallelere ulaştırıyor. Bugüne kadar 73 ilden 761 okula dokunan Kitap Atölyesi, 100 bininci kitabı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Kitap Atölyesi”ni ziyaret ederek, gönüllüleri tebrik etti. 100 bininci kitaba “Başarılar” notunu ekleyerek imza koyan Başkan Turgay Erdem, Erzurum’un Köprüköy ilçesindeki Yağan Cumhuriyet Ortaokulu’na gönderilmek üzere kitap kolisini paketledi.

Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Yeşim Erkmenuğur da, yılın son gönderimini 2 bin 761 kitapla, 17 okula yapacaklarını söyledi. Kitap talebinin yoğun olduğunu belirten Erkmenuğur, “Tamamen gönüllülük esasıyla çalışarak, Türkiye’nin en ücra yerlerine kadar kitap gönderiyoruz. Kitap bağışında bulunmak isteyenler, Nilüfer’deki muhtarlıklara ve Nilüfer Kent Konseyi’ne bırakıyor. Biz de bu noktalara giderek, kitapları alıyoruz. Kullanılmış ya da kullanılmamış dergi, roman, test kitapları, ansiklopedi gibi her türden kitabı değerlendiriyoruz. Herkesi bu dayanışmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.