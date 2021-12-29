Bursaspor’da Gaziantep FK hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, öğle saatlerinde Gaziantep'e hareket edecek.

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