Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan sosyal medyadan korona virüse yakalandığını duyurdu

Soylu ve İmamoğlu'ndan İBB'yle ilgili teftiş açıklaması!

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Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyurdu.

Belediye Başkanı Sertaslan, paylaşımında, “Sevgili hemşehrilerim. Yaptırmış olduğum Covit19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Bir süre evde karantinada olacağım. İlgi gösteren, arayan, soran ve mesaj gönderenlere teşekkür ederim. Cevap veremediğim herkesten özür dilerim” ifadelerini kullandı.

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