En güvenilir yatırım toprak Yeni yılda toprağa yatırım yapan kazanacak

Son dönemde arsa fiyatlarında artış gözlenmezken, önümüzdeki dönemde arsaya yatırım yapanların kazanacağı bildirildi.

Bir çok sektörde fiyatlarda artış gözlenirken, arsa fiyatlarında çok fazla değişim olmadı. Fiyatları sabit olan arsa ve araziye yatırım yapanların önümüzdeki dönemde kazanması bekleniyor. Bursa'da gayrimenkul uzmanı olarak hizmet veren Sezgin Oruç, parasını değerlendirecek vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Son dönemde arsa fiyatlarında değişim olmadığını ifade eden Oruç, "Pek çok şeyin fiyatı yükseldi, arsa fiyatlarında bir değişim olmadı. Parası olan vatandaşlar arsaya yatırım yaparsa önümüzdeki dönemde kazançlı çıkacaklar. Arsaların önümüzdeki günlerde değer kazanacağını öngörüyoruz. Nilüfer ilçesinde imarlı yerlerde arsaların dönümü 1 milyon 500 bin liradan başlıyor. Arsaya yatırım yapan önümüzdeki günlerde süreçte kazanacak, en güvenilir yatırım her zaman arsadır" dedi.

Vatandaşların ev sahibi olmaya başladığını belirten Sezgin Oruç, "Son dönemde artan kira fiyatları vatandaşı ev sahibi yapmaya yönlendiriyor. Vatandaşlar ev sahibi olmak için büyük çaba harcıyor. Kiralık daireden çok ev sahibi olanların sayısı arttı. Nilüfer'de mahallelere göre fiyatlarda oynaklıklar var. Bazı mahallelerde evler 400 bin liradan başlarken, bazı mahallelerde milyonun üzerinde. Vatandaşlar ev almadan önce iyi bir araştırma yaparsa kazançlı çıkar" şeklinde konuştu.

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