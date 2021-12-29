Aydın üçüncü dönem için yola çıktı

Mustafakemalpaşa Madenî Eşya Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Önder Aydın, üçüncü dönem için aday olduğunu açıkladı.

8 Ocakta yapılacak kongre öncesi listesinde yer alacak yönetim kurulu üyeleriyle yemekte bir araya gelen Başkan Önder Aydın, “Kongre sürecinde istişareler yaptık. Arkadaşlar, sağ olsunlar, iki dönemdir yaptığımız çalışmaları takdir ettiler ve beni tekrar odamızın başında görmek istediler. Hep beraber bu yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Önder Aydın, kadın üyelere yönetimde yer vermek istediğini belirterek, fuar ziyaretlerinden kültürel gezilere, iftar yemeklerinden üyelere dönük kurs eğitimleri ve sağlık indirimine kadar birçok çalışmaya imza attıklarını kaydetti.

Aydın, “Üyelerimize yeterlilik ve galericilik belgesi verdik. Yalova’dan dahi gelenler oldu. Mustafakemalpaşa’da 300, Bursa’da 155, Karacabey’de 125, Susurluk’tan da 60 kişiye bu belgenin alınmasını sağladık. 1.800 TL’ye verilen bu belgeyi biz 650 TL’ye verdik. Yağ değişim belgelerini de Türkiye’de ilk verenlerden biri olduk. İlk defa işyeri açan üyelerimize belgelerini verdik, bununla KOSGEB hibelerinden faydalananlar oldu. Mustafakemalpaşa’da 4 kişi bu hibelerden yararlanarak işletme açtı. 2 kişi makine için 2 milyon TL’lik hibe aldı. Yeni dönemde hedefimiz, üyelerimizi yurt dışındaki mesleki fuarlara göndermek olacak. Bu konu ile ilgili çalışmalarımız var” dedi.

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