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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa iş dünyası ihracata odaklandı

İHA

Bursa iş dünyası ihracata odaklandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) yılın son meclis toplantısı online olarak gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak 2022 yılında yeni yatırımlara, istihdam oluşturmaya ve ihracatı geliştirmeye odaklanacaklarını söyledi.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, bütün dünyada kayıp yıl olarak kabul edilen 2020’nin ardından yeni yıla aşı çalışmalarının yaygınlaşması ve küresel ticaretin canlanması sebebiyle toparlanma ümidiyle başladıklarını söyledi. Başkan Burkay, iş dünyası olarak üreticilerin yüksek kurla mücadele ettiği, yüksek faiz duvarı yüzünden yatırımların sekteye uğradığı bir ekonominin sürdürülebilirliğinden söz etmenin mümkün olmadığını ifade etti.
İbrahim Burkay, iş dünyası olarak üretimi ve ihracatı destekleyen yeni ekonomi politikasının başarıya ulaşması için gayret göstermeye, yeni yatırımlara, istihdam oluşturmaya ve ihracata odaklanmaya devam edeceklerini kaydetti. İbrahim Burkay, iş dünyasının temel beklentisinin üretim ve yatırım ortamının kalıcı olarak iyileştirilmesi olduğundan bahsetti. Burkay, aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yapılan istişare toplantısında meslek komiteleri ve sektörlerden gelen taleplerin aktarıldığını ifade ederek, “Bu toplantının hemen ardından TL’yi koruma altına alan finansal opsiyonların devreye alınması, üretim çarklarının sağlıklı bir şekilde işlemesi, belirsizlikleri asgariye indirmesi etmesi ve enflasyonla mücadele açısından stratejik bir hamledir. Diğer taraftan TL’nin hızla değer kazanması ve piyasalarda oluşan olumlu havanın kısa sürede tüketici fiyatlarına yansıması hepimizin ortak arzusudur” ifadelerini kullandı.
“Üretim ve ticaretin bütün taraflarıyla görüşüyoruz”
Başkan Burkay, geçtiğimiz günlerde Gıda Toptancıları Çarşısı üyeleriyle bir araya geldiklerini ifade ederek, “Üyelerle görüş alışverişinde bulunmaya ve enflasyonu düşürmek için üretim ve ticaret hayatının tüm tarafları olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Devletimizin üreticilerimizin üzerindeki maliyet yükünü hafifletmesiyle inşallah bu konuda da hızla yol alacağımıza ve başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bununla birlikte asgari ücret vergi indiriminin tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesi, KDV iadelerin hızlandırılacak olması, kurumlar vergisi indirimi ve yeni kredi garanti fonu paketi de firmalarımıza doğrudan yansıyacak desteklerdir. Başta ihracatçılarımız olmak üzere işletmelerimizin faaliyetlerini kolaylaştırmanın öncelikli koşulu döviz kurlarında sert iniş çıkışlarla değil istikrarlı ve sürdürülebilir yapıyı tesis etmekle mümkündür. Kur dalgalanması sebebiyle fiyatlama belirsizliği yaşayan ihracatçı firmalarımıza Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur uygulamasının getirilecek olması da dış ticaretimizi destekleyen ve öngörülebilirliği artıran bir uygulamadır.” şeklinde konuştu.
Güçlü Bursa vurgusu
Başkan Burkay, BTSO olarak yeni yılda üyelerinin taleplerinin takipçisi olmayı sürdüreceklerini söyledi. Meclis ve komitelerin özverili çalışmalarıyla belirlenen sektörlerin talep ve önerilerinin yıl boyunca yönetim kurulunun en önemli gündem başlıkları arasında yer aldığını söyleyen İbrahim Burkay, “Sanayicimizin, tüccar ve esnafımızın yaşadıkları sıkıntılara büyük bir hassasiyetle yaklaştık. Meclisimizin, meslek komitelerimizin ve sektör konseylerimizin beklentilerini, çözüm önerilerimizle birlikte başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Ticaret Bakanımız ve ilgili diğer tüm bakanlarımıza her fırsatta aktardık. Bu görüşmelerin ardından gerek iç pazarda gerekse de dış ticarette işletmelerimize doğrudan temas eden birçok düzenlemenin uygulamaya alınmasında büyük pay sahibi olduk. Dâhilde işleme izin belgelerindeki süre uzatımı başta olmak üzere, firmalarımızın ihracatta yaşadıkları sorunlardan, nefes kredisinde ciro şartının kaldırılmasına ve atık ithalatındaki yönetmelik değişikliğine kadar birçok uygulama bu meclis çatısı altındaki görüşmelerin ardından arzu ettiğimiz şekliyle düzenlendi. Üyelerimizle birlik ve dayanışma içinde hareket ederek daha güçlü bir Bursa ve Türkiye için azimle çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.
“2022’yi üretim ve ihracat yılı ilân ediyoruz”
“Türkiye ekonomisinin yeni yol hikâyesinde en önemli rol üreticilerimize ve ihracatçılara verildi” vurgusu yapan İbrahim Burkay, Bursa’nın salgın öncesi dönemde gerekse de koronavirüsle mücadele sürecinde güçlü üretim altyapısı ve ihracat artışıyla tedarik zincirinin en önemli halkaları arasında olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Kentin başarısını sürdürülebilir kılmak adına yeni nesil sanayi anlayışına uygun şekilde yüksek teknolojili ve katma değerli üretim merkezi konumunu güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Burkay, “Bu nedenle 2022’yi nitelikli üretim ve ihracat yılı olarak ilan ediyoruz. Yıl boyunca meclis ve komitelerimizin destekleriyle yapacağımız çalışmalarla bir taraftan imalatı, istihdamı ve ihracatı artırırken, eş zamanlı olarak da girişimcilik ekosisteminin gelişimini, inovasyonu, katma değeri yüksek teknolojik ürünleri ve ölçek ekonomisine geçişi hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu noktada ülkemizin yüksek teknolojili ilk organize sanayi bölgesi konumunda bulunan ve fabrika binalarımızın hızla yükseldiği TEKNOSAB’da bir hayali daha gerçeğe dönüştürerek üretim ve ihracata başlamış olacağız.” ifadelerini kullandı.
“2022’de projelere devam ediyoruz”
KOBİ düzeyindeki firmaları ihracata teşvik etmek maksadıyla BTSO bünyesinde Dış Ticaret Merkezi’nin faaliyete geçtiğini ifade eden Başkan Burkay, şöyle konuştu: “Küresel Fuar Acentemiz, 30’u aşkın URGE ve HİSER projemiz ile Ticari Safari gibi projelerimizle Bursa, yeni yılda da Türkiye’mizin hedeflerine liderlik etmeyi sürdürecektir. Bu kapsamda yeni yılın ilk fuar organizasyonunu 1215 Ocak tarihleri arasında Junioshow Fuarı’yla gerçekleştireceğiz. Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçirirken öz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullandık. Yaşadığımız zorlukların üstesinden gelebilmek ve sektörlerimize nefes aldırmak için üyelerimizle sürekli iletişim halinde olduk. Meclis ve komite üyelerimize Türkiye’ye örnek çalışmalara destekler için şükranlarımı sunuyorum. Yeni yılda da çok daha güçlü bir Bursa ve Türkiye için inşallah azimle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.
“Ülkemizin potansiyeline güveniyoruz”
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa’nın sanayi ve ihracat odaklı ekonomik yapısı sayesinde ülkede yönelen tedarik talebinin karşılanmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. OcakKasım döneminde kent ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,3 artış gösterdiğini ifade eden Uğur, “Bu zorlu yılda Odamız proaktif ve sonuç odaklı yoğun bir çalışma sergiledi. Odamız, sanayi ve ihracat odaklı çalışmaları ile Bursa’nın 2021 yılındaki toparlanma dinamiklerinden yararlanmasına öncülük etti. Yeni bir yıla girerken ekonomideki toparlanma ivmemizi gelecek için umut verici görüyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin potansiyeline güveniyoruz. En büyük gücümüzün yine birlik ve beraberliğimiz olacağına inanıyorum.” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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