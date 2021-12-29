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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım Belediyesi’nden eğitime tam destek

İHA

Yıldırım Belediyesi’nden eğitime tam destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve ilçedeki 30 okul müdürü ile bir araya geldi.
Toplantıda, Yıldırım’ın gençlik çalışmalarından bahseden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, müdürlerle ilçedeki gençler için birlikte neler yapılabilir sorusu üzerine istişarelerde bulundu. Pazartesi günleri gerçekleştirdikleri okul ziyaretleri ile öğrencilerin ve öğretmenlerin taleplerini dinlediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da haftanın ilk mesaisini öğrencilerimizle açıyoruz. Buluşmalarımızda öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek, onların talep ve önerilerini dinliyoruz. Eksikleri yerinde tespit ediyor çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin geleceği için sık sık millî eğitim ve okul müdürlerimizle bir araya geliyoruz. Ortak gayemiz, millî ve manevî değerlerine bağlı bilimle barışık ve çalışkan bir gençlik yetiştirmektir. Okullarımız için ne yapabiliriz, eğitime nasıl katkı sağlayabiliriz, bunu tartıştık. İl ve milli eğitim ile okul müdürlerimizle verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.
Yıldırım Belediyesi olarak, ilçeyi öğrenciler için ideal bir şehir hâline dönüştürdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Gençlerimizi sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden desteklemeyi sürdürüyoruz. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’miz açıldığı günden bu yana, sınavlara hazırlanan ve kitap okuyan öğrencilerimizin buluşma noktası haline geldi. 724 hizmet veren kütüphanemizde ücretsiz çay ve çorba ikramlarımız mevcut. Bunun yanında çocuklarımız için ücretsiz kurslar, kitaplar, deneme sınavları, motivasyon seminerleri, tercih danışmanlığı hizmeti ile sınavlara hazırlanan evlatlarımızın yanında olduk. Yine üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için 7 aylık ücretsiz profesyonel eğitim ile desteklerimizi sürdürüyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra çocuklarımızın gelişimi için spor çok önemli. Bütün evlatlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesisleri inşa ediyoruz. Eski tesislerimizi de yeniliyoruz. Yaz Spor Okulları’mızda 15 bin çocuğumuza spor eğitimi verdik. Kış Spor Okulları’mızda da eğitimler devam ediyor. Evlatlarımızın geleceği için ilçemize model mekânlar kazandırmaya çalışıyoruz. Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Setbaşı Sanat ve Gençlik Akademisi’nde çalışmalar devam ediyor. Evlatlarımızın geleceği için Yıldırım Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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