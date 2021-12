Bursa dünya markası oluyor

Türk dünyasının UNESCO’su olarak bilinen Uluslararası Türk Kültürü TeşkilatıTÜRKSOY’un ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçtiği Bursa, sahip olduğu tarihî ve kültürel değerleri, doğal zenginlikleri ile dünya çapında markalaşma yolunda ilerliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şehrimizin uluslararası alanda tanıtımı için yaptığımız çalışmaların meyvesini toplamak bizleri çok mutlu ediyor. Şehrimizi başta Türk dünyası olmak üzere bütün dünyaya tanıtacağız” dedi.

Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak maksadıyla 1993 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın Kültür Bakanlarının imzalamış olduğu anlaşma ile kurulan, halihazırda 14 üye ülkeyle faaliyet gösteren ‘Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Özbekistan’ın Hiva Şehri’nde gerçekleştirilen 38. dönem toplantısında Bursa’yı ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ ilân etti. Eşsiz doğası, verimli toprakları, çok yönlü turizmi, gelişmiş ekonomisiyle Türk dünyasının kadim kültür kentlerinden biri olan Bursa, Eskişehir ve Kastamonu’nun ardından Türkiye’den Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen üçüncü şehir oldu.

Türk dünyasının UNESCO’su olarak da bilinen TÜRKSOY’un en büyük hedefi, Türk halklarının kardeşliğini güçlendirmek. Bununla birlikte Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve bütün dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdüren TÜRKSOY, Türk halklarının ortak geçmişini; dil, edebiyat, kültür ve sanatını bir bütün halinde ele alan pek çok bilimsel çalışmaya da imza atıyor.

TÜRKSOY’un 2010 yılında başlattığı ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ Organizasyonu’nda bugüne kadar Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan, Eskişehir, Tataristan’ın tarihî şehri Kazan, Türkmenistan’ın kadim şehri Merv, Azerbaycan’ın doğa harikası şehri Şeki, Kazakistan’ın Türkistan şehri, Kastamonu, Kırgızistan'ın Oş şehri, Özbekistan'ın Hiva şehri Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmişti. Kültür başkenti seçilen şehirler, yıl boyunca düzenlenen etkinlikler aracılığıyla, pek çok tanıtım imkânına erişerek dünya çapında markalaşma fırsatını elde ediyor.

8500 yıllık köklü tarih

Tarihî Baharat Yolu ile Tarihî İpek Yolu’nun kesiştiği, 8500 yıllık tarihiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, zengin bir kültüre ev sahipliği yapan Bursa, ekonomik, sosyal, doğa güzellikleri, şifalı suları, yaz ve kış turizmi imkânları gibi zenginliklerle harmanlanmış bir şehir. Aynı zamanda Bursa, Cumalıkızık, Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ile ‘UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Tüm bu ayrıcalıklarının yanı sıra, çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu ‘zanaat ve halk sanatları’ dalında Şehirler Ağı’na dâhil olan şehir, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Dönem Başkanlığı’na da seçildi. Bursa ipeği ve İznik çinisi başta olmak üzere Bursa’nın zanaat ve halk sanatları daha da değer kazancak.

Bursa’nın ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilmesi sebebiyle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında bu kapsamda planlanan projelerin ayrıntıları paylaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2022 yılında, Bursa’da ilimden spor ve sanata çok farklı kapılar açılacak’

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un dünyada benzeri bulunmayan özgünlük ve zenginlikte bir kültürün varisleri olan Türk halklarının bütün yönleriyle dünyaya anlatılması, sahip oldukları değer ve birikimlerin gösterilmesi ve paylaşılması, uluslararası bilinirliğiyle dünya kültürleri içerisinde hak ettiği seçkin yere gelmesi için dur durak bilmeksizin mesai harcadığına dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasının, Türkün kültürünü, sanatını, edebiyatını, ilmini ve irfanını yaşatarak eksiksiz bir şekilde geleceğe aktarmak açısından ciddi bir fırsat olduğunu söyledi.

Konuşmasında ‘Bursa’nın çok yönlü olarak tanıtımı ve gerek kültür gerekse turizm başlıklarında sahip olduğu zenginliklerin değerlendirilmesi Bakanlığımız için süreklilik arz eden bir mesaidir’ diyerek Bursa’nın önemine de değinen Ersoy, “Bursa ulusal ve uluslararası arenada kültür ve turizmdeki yükselişini sürdürecektir. Türkiye’nin her bir bölgesi ve şehri için olduğu gibi Bursa için de bütün paydaşlarımızla birlikte çalışacak, hedeflerimize ulaşacak ve daha iyisi için yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz. Başaracağımıza şüphem yoktur. Zira pandemi koşullarına rağmen 2021 yılında Türkiye yurtdışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, turizm gelirlerinde ise 24 milyar doları aşmayı başarmışsa bu inanç ve bakış açısı sayesindedir. Dikkatinizi çekmek isterim, bu rakamlar 2020’ye göre ziyaretçi sayısında %83’lük, gelir noktasında ise %100’lük bir artışa tekabül ediyor. Ulaşılan bu seviye ülke olarak hepimizin başarısıdır” dedi.

TÜRKSOY'un kültür hayatına kattığı en kıymetli yeniliklerden bir tanesinin, Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Kadim tarihi ile farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan, Türk şehri, Osmanlı payitahtı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. büyük şehri, tarihin, kültürün, tabiatın, tarımın, turizmin, sanayinin önde gelen şehri Bursa’mızın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini çok kıymetli buluyoruz. Amacımız dünya çapında markalaşmak ve Türk dünyası gelenek ve göreneklerini tüm dünyaya tanıtmak” dedi. Tarihî Baharat Yolu ile Tarihî İpek Yolu’nun kesiştiği, ticaretin kalbinin attığı, kültürlerin buluştuğu, aynı zamanda önemli bir ticaret ve ihracat şehri de olan Bursa’nın ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilmesini hem Bursa hem de Türkiye için çok büyük bir kazanım olarak gördüklerini belirten Aktaş, tüm değerleri ve zenginlikleri ile Bursa’nın turizmden aldığı payı daha da artırmak için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.

Tarihî yapılarıyla Bursa dünyanın en önemli şehirlerinden biri

Bursa’nın tarihî yapılarıyla açık hava müzesini andırdığını söyleyen Aktaş, Bursa’yı başta Türk Dünyası olmak tüm dünyaya tanıtmak istediklerini dile getirerek, “Şehrimizin bilinirliğini artırmak için Bursa’ya gönül vermiş bütün paydaşlarımızla devamlı çalışıyor ve yeni projeler üretiyoruz. Ulusal ve uluslararası birçok etkinlik düzenliyoruz. Türkiye’nin en köklü festivallerinden biri olan Uluslararası Bursa Festivali’nin 59’uncusunu bu yıl Ağustos ayında gerçekleştirdik. TÜRKSOY ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde de; Ata Sporları, Sergiler, TÜRKSOY Kültür Sanat Faaliyetleri, Sempozyum ve Yayınlar, Türk Dünyası Müzeler Buluşması gibi birçok faaliyet gerçekleştireceğiz. Bizim arzumuz, TÜRKSOY ile bu iş birliğini arttırmak ve şehrimizin tanınırlığını tüm dünyada sağlamak” dedi.

‘2022 yılı Bursa yılı olacak’

2022 yılı, Bursa için önem arz eden, yıl dönümleri ve etkinliklerin Bursa’da bir araya geldiği bir yıl olarak öne çıkacak. 2022, mevlit yazarı Süleyman Çelebi Hazretleri’nin vefatının 600. anma yılı, aynı zamanda Bursa’nın düşman işgâlinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü. 4. Dünya Göçebe Oyunları da bu yıl İznik ilçesinde gerçekleştirilecek. Bütün bunların yanı sıra Bursa’nın, ‘UNESCO Şehirler Ağı’ listesine de dâhil edilmesiyle 2022, ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ Bursa için şehrin tanıtımı, değerlerinin dünyaya anlatılması, turizm ve hizmet sektörünün canlanması ve yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin şehir ekonomisine ciddi katkı sunmasının beklendiği bir yıl olacak.

Böylesi anlamlı bir yılda “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” olarak gerçekleştirecek projelerle Türk Dünyası’yla gönül bağlarının güçlendirilmesi, kültürel mirasın yaşatılması, siyasî ve iktisadî birliğin geliştirilmesi hususunda önemli kazanımlar elde edileceğine değinen Alinur Aktaş, edebiyattan güzel sanatlara, halk danslarından klâsik müziğe kadar sanat ve kültürün her alanında, geleneksel zanaatlardan modern sanayiye, yatırım ve üretimden ihracata kadar ticaret ve iktisadi hayatın her alanında Türk dünyasına ve Bursa’ya katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türk Dünyası’na yeni eserler kazandırma hedefi

Bu hedef paralelinde, ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ organizasyonu kapsamında Bursa, 2022 yılında pek çok dev organizasyona, muhteşem görsel şölenlere ev sahipliği yapacak. Türk dünyası temalı mimari eserler, park ve meydan düzenlemeleri, Türk Dünyası’ndan getirilen sembol ağaçlarla hatıra ormanı, restorasyonlar, Yaşayan Türk Dünyası Kültür Merkezi, Türk mimarisi sempozyumu, Türk mimarları buluşması ve geçmişten günümüze farklı coğrafyalarda Türk mimarisi temalı çalışmaları bu projelerden sadece bazıları. İlim, fikir, sanat ve yayın hayatına değer katacak pek çok projeyi de gündemlerine aldıklarını söyleyen Aktaş, hedeflerinin aynı zamanda Türk Dünyası’na yeni kalıcı eserler kazandırmak, Bursa’yı dünya çapında markalaştırmak ve Avrupa Kültür Başkentleri arasında yerini almasını sağlamak olduğunu belirtti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat toplantıda yaptığı konuşmada,, ‘Kısa adı TÜRKSOY olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'nda Bursa’mız "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilmiştir. Bursa ipeğin ve zanaatın ilk merkezlerinden biri ve sadece Osmanlı’nın değil, yüz yıllarca Roma'nın görkemli hikâyesinin düğüm noktasını oluşturmuştur. Bursa, ana karakteristik özelliğini Osmanlı İmparatorluğu’ndan almıştır. Bu yönüyle bakıldığında Bursa, tarihin melez bir şehri olarak görünse de her köşesinde Osmanlı’nın mührünü görmeniz mümkündür. Ülkemizin önemli sanayi ve ticaret merkezi üslerinden biridir. Bursa aynı zamanda tarım kentidir, turizm kentidir, kaplıca kentidir, üniversite kentidir, balıkçılık, dağ ve deniz sporları kentidir. Şehrimiz, el sanatları ve halk sanatları alanında UNESCO şehirler arasına seçilmiştir. Biz sadece 2022 yılında değil her zaman Türk dünyasının kültür başkenti olmaya gönüllüyüz, razıyız. Hamdolsun Bursa’ya bu gücü veren birçok unsur vardır’ dedi.

Bir yılı kapsayacak faaliyetler üzerinde çalışılırken, Türk dünyası temalı mimarî eserler, park ve meydan düzenlemeleri, Türk dünyasından getirilen sembol ağaçlarla hatıra ormanı, restorasyonlar, Yaşayan Türk Dünyası Kültür Merkezi, Türk mimarîsi sempozyumu, Türk mimarları buluşması ile Türk dünyasına yeni kalıcı eserler kazandırmak planlanıyor.

‘Türk bilim adamları’ projesi

Gençlerin bilime ilgilerini artırmak ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak adına, geçmişten günümüze Türk Bilim Adamları ana başlığı altında interaktif sergiler, kısa film gösterimleri, sempozyumlar ve günümüzde yaşayan başarılı Türk Bilim Adamları buluşması, Türk Dünyası Bilim Şenliği gerçekleştirilecek. Ayrıca, Türk üniversite öğrencileri buluşmaları ve Türk öğrencilere yönelik çalışmalar olacak.

Türk dünyası kadın ressamları

Türk görsel sanatları ve sergilerini tüm dünyaya tanıtmak için, ‘Türk dünyası kadın ressamlar buluşması’, dünyanın farklı yerlerinde düzenlenecek Türk kültürüyle ilgili fotoğraf sergileri, ‘Türk Fotoğrafçılar Türk Dünyasını Fotoğraflıyor’ Projesi, ‘Türk Dünyası müzeler ve sergiler buluşmaları’ gerçekleştirilecek.

Ülkeler arasındaki ticaret ve turizm faaliyetlerini arttırmak maksadıyla Türk dünyası geleneksel sanatlar ve zanaatlarını geleceğe taşıyacak şölenler düzenlenecek, Türk Dünyası Ticaret Fuarı, B2B etkinlikleri, fabrikası Bursa’da kurulan Türkiye’nin yeni yerli aracı TOGG ve yerli İnsansız Hava Araçlarının tanıtım faaliyetleri ve sanayicilik tecrübesinin paylaşımı gibi birçok kıymetli etkinlik gerçekleştirilecek.

Her türlü Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak, gelenek ve göreneklerin unutulmaması hedefleniyor. Buna katkı sağlamak için Türk coğrafyasında oynan farklı oyunların yer alacağı çocuk oyunları şenliği düzenlenecek.

Tüm bunların yanında ülkeler arasındaki bağları daha fazla güçlendirmek ve tecrübeleri paylaşmak adına Türk dünyası belediyeler birliği ile yerel yönetim zirvesi düzenlenecek.

