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Bakan Ersoy: Yurt dışı ziyaretçi sayısında yüzde 83, gelirde ise yüzde 100´lük artış yaşandı

DHA

Bakan Ersoy: Yurt dışı ziyaretçi sayısında yüzde 83, gelirde ise yüzde 100´lük artış yaşandı


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi koşullarına rağmen 2021 yılında Türkiye´nin yurt dışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, turizm gelirlerinde ise 24 milyar doları aştığını belirterek, "Dikkatinizi çekmek isterim, bu rakamlar 2020´ye göre ziyaretçi sayısında yüzde 83´lük, gelir noktasında ise yüzde 100´lük bir artışa tekabül ediyor. Ulaşılan bu seviye ülke olarak hepimizin başarısıdır" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa´nın, uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesiyle ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi´nde düzenlenen toplantıda Bakan Ersoy´un yanı sıra Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti. Programda, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa´nın logosunun da tanıtımı yapıldı.
`EMANET BUGÜN BURSA´DA´
Programda konuşan Bakan Ersoy, Bursa´nın kültürel ve tarihi değerlerinin öneminden bahsetti. Bursa´yı bu süreçte iyi anlatmak istediklerini belirten Bakan Ersoy, "2012 yılında Astana ile başlayan ve Eskişehir´den Kazan, Merv, Şeki, Türkistan, Kastamonu, Oş ve Hiva´ya kadar adeta bir kültür sancağı gibi Türk dünyasında elden ele taşınmış olan bu emanet bugün artık Bursa´dadır. Bu fırsatı değerlendirip Bursa´yı iyi anlatmak gerekiyor. Zira eğer anlaşılmak istiyorsak iyi bilinmeliyiz ve bilinmek istiyorsak da kendimizi iyi anlatmalıyız. Tabi burada Bursa´ya dair her ayrıntıyı vermeye zamanımız yetmez. Zira Bursa medeniyetler diyardır. Bitinya, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı´ya kadar tarihe adeta burada yön tayin edilmiştir. Bursa ve Cumalıkızık dediğimizde Kayı Boyu´ndan Cihan Devleti Osmanlı´ya dönüşen bir tarihin beşiği, dolayısıyla dünya tarihinin değişiminin başladığı yer karşımıza çıkıyor. Ondandır ki bu bölge UNESCO Dünya Mirası Listesi´nde de yerini almıştır. İznik, kentin tarihinin merkezinde olmakla höyüklerden tarihi yapılara ve dünyaca ünlü çini sanatına kadar kültür ve sanatın en köklü, zengin ve zarif hallerini dünden bugüne taşımaya devam etmektedir" dedi.
`2022 BURSA´NIN FARK YARATACAĞI BİR YIL OLACAK´
Bursa´nın kültürel değerleri ve turizm özelliklerinden bahseden Bakan Ersoy, kenti hak ettiği konuma taşımak için çalıştıklarını belirtti. Bakan Ersoy, sözlerine şöyle sürdürdü:
"Bursa´nın `Türk Dünyası Kültür Başkenti´ olmasına ve gerçekleştirilecek etkinliklere destek verirken, şehrimizin taşıdığı bu ağırlığı göz önüne alarak adım attık. Şimdi, hak ettiği bu unvanı yine Bursa´yı farklı sahalarda hak ettiği konuma yükseltmek için bir fırsat olarak görmek önemlidir. Geleneksel spor organizasyonlarından fuar ve festivallere, konser ve söyleşilerden sergilere inşallah 2022 yılı Bursa´nın fark yaratacağı bir yıl olacaktır. Bu noktada özellikle hatırlatmak isterim ki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk dünyasının sinemadaki varlığını dünya vitrinine taşıdığımız `Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali´nin ikincisini de 2022´de Bursa´da gerçekleştireceğiz. Elbette Bursa´nın çok yönlü olarak tanıtımı ve gerek kültür gerekse turizm başlıklarında sahip olduğu zenginliklerin değerlendirilmesi Bakanlığımız için süreklilik arz eden bir mesaidir."
`ÜLKE OLARAK HEPİMİZİN BAŞARISI´
Bursa´nın tanıtımı için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Ersoy, kentin gastronomik zenginliğinden de bahsetti. Bursa´nın ulusal ve uluslararası arenada kültür ve turizmdeki yükselişini sürdüreceğini ifade eden Bakan Ersoy, "Türkiye´nin her bir bölgesi ve şehri için olduğu gibi Bursa için de bütün paydaşlarımızla birlikte çalışacak, hedeflerimize ulaşacak ve daha iyisi için yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz. Başaracağımıza şüphem yoktur. Zira pandemi koşullarına rağmen 2021 yılında Türkiye yurt dışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, turizm gelirlerinde ise 24 milyar doları aşmayı başarmışsa bu inanç ve bakış açısı sayesindedir. Dikkatinizi çekmek isterim, bu rakamlar 2020´ye göre ziyaretçi sayısında yüzde 83´lük, gelir noktasında ise yüzde 100´lük bir artışa tekabül ediyor. Ulaşılan bu seviye ülke olarak hepimizin başarısıdır" diye konuştu.
`ULUDAĞ´DA TURİZM AMAÇLI SINIRLI ALAN İÇİNDE ALAN AÇMAK İSTİYORUZ´
Toplantının ikinci kısmında Bakan Ersoy, Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili çıkarılacak olan yasa hakkında soruyu cevapladı. Bakan Ersoy, "Ocak ayı içerisinde kurum görüşlerine yasa taslağını göndereceğiz. Orada bir gelişme daha var. 2634 sayılı turizm teşvik kanunu değişikliği ile ilgili Orman Bakanlığı´na bağlı tesislerin Turizm Bakanlığı´na geçmesinin önü açıldı. Onunla ilgili başvurular da başladı. Ocak ayı içinde tamamı bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisine geçecek turistlik tesislerin tamamı. Şu anda yarısı Orman Bakanlığı yarısı da Turizm Bakanlığı´ndaydı. Onunla ilgili ilk adım atılıyor. İkinci adım ise sahanın tespiti ile ilgili. Biz sahanın devri ile alakalı taleplerimizi ilettik ve üzerinde çalıştık. Oteller bölgesi ve olası pistlerin olabileceği bölgeler var. O bölgeleri istiyoruz. Diğer kısımların Orman Bakanlığı´nda kalmasında sıkıntı yok. Sınırlı bir alanda alan açmak istiyoruz turizm amaçlı. Bununla ilgili mutabakat tasarlandı. Biz kurum görüşlerine ocak ayı itibariyle yasayı gönderiyoruz. Ondan sonra siyasi açıdan da takibi gerekiyor. Benim gördüğüm kadarı ile şehirde de bununla ilgili bir mutabakat oluşmuş. Bu konuya tüm siyasi partilerin görüşleri olumlu gibi geliyor. Bize gelen izlenimler öyle. Birkaç ay içinde o yasa taslağı da geçer diye düşünüyorum" dedi.
`GELENEK VE GÖRENEKLERMİZİ TÜM DÜNYAYA ANLATACAĞIZ´
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Şehrimizin uluslararası alanda tanıtımı için yaptığımız çalışmaların meyvesini toplamak bizleri çok mutlu ediyor. Şehrimizi başta Türk Dünyası olmak üzere tüm dünyaya tanıtırken, TÜRKSOY çatısı altındaki faaliyetlerimizle de Türk dünyası gelenek ve göreneklerini tüm dünyaya anlatacağız. Kadim tarihi ile farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan Türk şehri Osmanlı Payitahtı Türkiye Cumhuriyeti´nin dördüncü büyük şehri tarihin, kültürün, tabiatın, tarımın, turizmin sanayinin önde gelen şehir Bursa´mızın Türk Dünyası Başkenti Şehri seçilmesini kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2021-12-29 16:22:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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