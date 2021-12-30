Sağlıklı gıdanın adresi BESAŞ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıklı gıdanın adresi BESAŞ

İHA

Sağlıklı gıdanın adresi BESAŞ

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, 2021 yılında da süt üreticisi için can simidi olurken, hem unlu mamuller hem de süt ürünlerini en sağlıklı ve ekonomik şartlarda Bursalılarla buluşturdu. Bölge çiftçisinden 2021’de alınan 4,5 milyon litreden fazla süte karşılık yaklaşık 15 milyon TL’ye yakın ödeme yapıldı.
Kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle Türkiye’ye örnek yatırımları Bursa’da hayata geçiren ve 2013 yılında hizmete açtığı Keles Süt Ürünleri Tesisi ile bölge çiftçisine can suyu olan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan çiftçinin ürününü değerlendirirken diğer taraftan Bursalıları sağlıklı gıda ile buluşturmaya devam ediyor. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki kalkınma kooperatifleri ile birlikler vasıtasıyla 2021 yılı boyunca çiftçiden 4 milyon 500 bin litreden fazla süt alan BESAŞ, buna karşılık 15 milyon TL’ye yakın ödeme yaptı. Dağ bölgesi çiftçilerinden alınan sütler ‘yeni teknolojilerle geliştirilmiş tesiste, tamamen hijyenik şartlarda’ kaliteli ve sağlıklı pastörize günlük süt, klasik beyaz peynir, gurme kaşar, tost peyniri, dil peyniri, yoğurt, ayran, lor ve krema olarak Bursa sofralarındaki yerini aldı.
Çiftçiye siyez desteği
Ayrıca kırsal kalkınma projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından çiftçilere, genetiği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve günümüz buğdayının atası kabul edilen siyez buğdayı tohumu dağıtıldı. Keles ve Büyükorhan ilçelerinde 5 mahallede ekimi yapılan 20 tona yakın siyez buğdayı, BESAŞ tarafından satın alındı. Kilogramı 3,75 TL’den alınan siyez buğdayı karşılığı çiftçilere ödemeleri gerçekleştirildi. BESAŞ, 2021 yılında üretilen buğdaylardan elde edilen undan yapılan 240 bine yakın siyez ekmeğini tüketici ile buluşturdu.
70 milyon ekmek
Bursa’da 1979 yılında kurulan ve 1982 yılında faaliyete geçen, Türkiye’nin üçüncü Bursa’nın ise en büyük ekmek fabrikası olma özelliğini taşıyan BESAŞ, unlu mamul üretiminde de hız kesmedi. Organize Sanayi Bölgesi’nde ‘6 bin 250 metrekaresi kapalı toplam 13 bin 500 metrekare alanda’ 5 adet tam otomatik tünel tipi tesiste 3 vardiya 24 saat hiç durmadan üretim yapan BESAŞ, 2021 yılında 70 milyon adedin üzerinde ekmeği Bursalılarla buluşturdu. En fazla üretimi yapılan ekmek 52 milyona yakın adetle ‘francala’ olurken, 12 milyon adedin üzerinde rol ekmek ve 5 milyon adedin üzerinde de tam buğday ekmeği satıldı.
Yeni filo ile hijyenik sevkiyat
BESAŞ; 30 adet kamyonun 10’unu 2021 yılında özel fiber kasalı kamyon ile yenileyerek, hijyenik ve kaliteli üretim anlayışını hızlı taşımayla Bursa sofralarına ulaştırıyor. BESAŞ, 2021 yılı içerisinde 5 milyon 500 bin TL’nin üzerinde makine ve tesis yatırımı gerçekleştirdi.
Eğitimlerle üretim kalitesi artıyor
BESAŞ, 2021 yılında ‘başta ISO 9001, ISO 22000 ve iş sağlığı güvenliği olmak üzere’ 30 ayrı konuda tüm personeline 166 saat eğitim verdi. İş sağlığı ve güvenliği konularının yanında, ‘gıda ürünlerinde kaliteyi artırmak adına’ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi konularında temel eğitimin yanı sıra iç tetkik ve dokümantasyon eğitimleri de verildi. Personel başına verilen eğitim ise 3761 saat oldu. Eğitimlerle birlikte iş kazalarının önüne geçmek ve mevcut kurumsal kimliğin korunması, iyileştirilmesi ve üretimde kalitehijyene verilen önemin artırılması hedefleniyor.
Bursa’nın markası
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ’ın kurulduğu günden bu yana ‘Tek karımız sağlığınız’ sloganı ile üretime devam ettiğini hatırlatarak, kalite, ekonomi ve hijyenden taviz verilmediğini hatırlattı. Gerek süt ürünleri gerekse unlu mamullerde mevzuata tamamen uyulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Göreve geldiğimiz 2017 yılı Kasım ayından bu yana 18 milyon litreden fazla sütü çiftçilerimizden alarak, bu süre zarfında 40 milyon TL’nin üzerinde ödeme gerçekleştirdik. Halkımızın ürünlere olan ilgisi bir anlamda kalitenin göstergesi. BESAŞ kurulduğu zamanda sadece ekmek üreten bir firmaydı. Bugün ise ‘gün geçtikçe artan ihtiyaçlar doğrultusunda’ 500’ün üzerinde satış noktasıyla üretilen ürünlerin yanında 150 çeşide yakın temel tüketim ve gıda maddelerinin satışını da gerçekleştiren bir kurum haline geldi. Bu rakamlar doğrultusunda BESAŞ, eski büfelerin değişimiyle birlikte vatandaşlarımızın tüm gıda ihtiyaçlarını karşılayabildiği birer halk marketi haline dönüştü. Vatandaşlarımız artık bayilere gittiğinde kalite kontrolü BESAŞ tarafından gerçekleştirilen ürünleri güvenle alıyor. 2022 yılında da BESAŞ’ın kendi üretimi olan ürün çeşitliliğini, yapılan arge çalışmaları doğrultusunda artırmayı hedefliyoruz. Her geçen gün ürünlerin sayısını vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda artırarak, yelpazemizi genişletmeye devam ediyoruz. BESAŞ’ta hizmet kalitesini artırmak adına yatırımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihî eser sergisi değil, paslı şebeke sergisi Senelerce bu borulardan su içtiler
YEREL HABERLER Tarihî eser sergisi değil, paslı şebeke ...
'Beyaz cennet'te yılbaşında yer kalmadı
YEREL HABERLER 'Beyaz cennet'te yılbaşında yer kalmadı
Kanal İnegöl Projesi’nde çalışmalar hızlandı
YEREL HABERLER Kanal İnegöl Projesi’nde çalışmalar hızlandı
DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “Yatırımların rotası güven ortamıdır”
YEREL HABERLER DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “Yatırımların rotası güven ...
Bursa'da garip olay, kaza yaptı ardından uyuya kaldı
YEREL HABERLER Bursa'da garip olay, kaza yaptı ardından uyuya kaldı
Bursa'da başıboş Pitbull köpeğine camide operasyon
YEREL HABERLER Bursa'da başıboş Pitbull köpeğine camide operasyon
Milyonları ilgilendiren yıllık izin kararı Kovulan her işçi yıllık izin ücretini alacak
YEREL HABERLER Milyonları ilgilendiren yıllık izin kararı Kovulan ...
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü: ...
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü: ...
Alkollü sürücü polise önce zorluk çıkardı, ardından diz çöküp yalvardı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü polise önce zorluk çıkardı, ardından ...
Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın 1 saatte ...
Bursa’da alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Bursa’da alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu
Bursa'da kayıp eski muhtar aranıyor - Ek Foroğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da kayıp eski muhtar aranıyor - Ek Foroğraflar
Bakan Ersoy: Yurt dışı ziyaretçi sayısında yüzde 83, gelirde ise yüzde 100´lük artış yaşandı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Yurt dışı ziyaretçi sayısında yüzde 83, ...
İnegöl’de kalite hamlesi
YEREL HABERLER İnegöl’de kalite hamlesi
Motosiklet Kulübünden Başkan Usta’ya teşekkür
YEREL HABERLER Motosiklet Kulübünden Başkan Usta’ya teşekkür
Bursa dünya markası oluyor
YEREL HABERLER Bursa dünya markası oluyor
Trabzonlulara avukat başkan
YEREL HABERLER Trabzonlulara avukat başkan
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Uludağ açıklaması
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Uludağ ...
İTSO’dan üyelerine müşteri odaklılık eğitimi
YEREL HABERLER İTSO’dan üyelerine müşteri odaklılık eğitimi
Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi İçişleri Bakan Soylu’nun katıldığı törenle Bursa Emniyet Müdürlüğünün yeni araçları emniyet teşkilatına teslim edildi
YEREL HABERLER Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi İçişleri ...
Tim Matavz ve Massimo Bruno, Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı
YEREL HABERLER Tim Matavz ve Massimo Bruno, Gaziantep FK maçı ...
Yıldırım Belediyesi’nden eğitime tam destek
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden eğitime tam destek
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Bursa’nın tanıtılması sadece şehre değil Türkiye’ye büyük fayda sağlayacak” “Bursa medeniyetler diyarıdır” “Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili yasa ocak ayında kurum görüşlerine sunulacak”
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Bursa’nın tanıtılması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.