Gemlik Belediyespor puanları paylaştı

Gemlik Belediyespor, U18 Elit Lig 3. haftada Yavuz Selimspor’la karşı karşıya geldi. İki takım birer puana razı oldu.

Gemlik Belediyespor U18 Elit Lig’de mücadele etmeye devam ediyor. Kendi sahasında Yavuz Selimspor ile yaptığı karşılaşmanın ilk yarısı kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Henüz maçın 7. dakikasında Gemlik Belediyespor oyuncusu Mehmet Can Ceylan sol köşeden kullanılan köşe atışını kafa vuruşuyla ağlara göndererek maçın ilk golünü attı.

Maçın 24. dakikasında Gemlik Belediyesporlu Mehmet Can Ceylan ceza sahası içerisinde Yavuz Selimsporlu Yusuf Can Yetkin’in müdahalesine maruz kaldı. Bu müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Batuhan, Gemlik Belediyespor’un ikinci golünü ağlarla buluşturdu.

Maçın 40. dakikasında Yavuz Selimspor'dan Uğurcan, ceza sahası içerisinde kendisine atılan pası gole çevirerek skoru 2 1’e getirdi ve ilk yarı 2 1 Gemlik Belediyespor’un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının henüz 49. dakikasında Yavuz Selimspordan Mustafa, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda takımını beraberliğe taşıyan golü attı. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı. Karşılaşma 2 2 sona ererken iki takım puanları paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.