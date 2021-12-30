Büyükşehir Belediyespor’dan kayak kampları

Bursa Büyükşehir Belediyesi himayesinde Belediyespor tarafından çocukların kayak sporuyla buluşabilmesi için kamp düzenlenecek.

Hafta sonu ve 4’er günlük sömestre olmak üzere 2 ayrı programla gerçekleştirilecek kayaksnowboard kamplarında çocuklar hem kayak sporuyla tanışacak, hem de keyifli zaman geçirme imkânı bulacak. 716 yaş aralığındaki çocukların katılacağı eğitimler hafta sonu grubunda 3 dönem, sömestre grubunda ise 4 dönem halinde düzenlenecek. Kayaksnowboard kamplarında hafta sonu eğitimleri ilk dönem 89 ve 1516 Ocak 2022, ikinci dönem 1213 ve 1920 Şubat 2022 ile üçüncü dönem 2627 Şubat ve 56 Mart 2022 tarihlerinde verilecek. Sömestre eğitimlerinde ise 2225 Ocak 2022, ikinci dönem 2528 Ocak 2022, üçüncü dönem 2831 Ocak 2022 ve dördüncü dönem ise 31 Ocak3 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayaksnowboard kampı kayıtları Hüdavendigâr Kent Parkı’nda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü binasında yapılacak.

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