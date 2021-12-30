Halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki 2 genç ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki Ömer Balcı (18) ile Mehmet A. (15), ağır yaralandı. Yaralı gençler, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Sokak´ta meydana geldi. Ömer Balcı´nın virajı döndüğü sırada kontrolünü kaybettiği plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Nimet O. (40) yönetimindeki 16 M 06064 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Balcı ve Mehmet A., ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ömer Balcı´nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Nimet O. ise gözaltına alındı.FOTORĞAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-12-30 13:20:53
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