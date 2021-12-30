Engelli Sağlık Kurulu Raporları Çalıştayı yapıldı

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Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Engelli Sağlık Kurulu Raporları Çalıştayı düzenlendi.

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelliler Meclisi tarafından engelli sağlık kurulu raporlarındaki aksaklıklardan doğan mağduriyetleri gidermeye yönelik çalıştay gerçekleştirildi. Merinos Merinos AKKM’de düzenlenen çalıştaya engelliler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Çalıştayda, engelli sağlık kurulu raporları ile ilgili gelecekte atılması plânlanan adımlar değerlendirildi.

Çalıştay sonunda, üzerinde mutabakat sağlanan kararlar kayıt altına alındı. Kararlarla ilgili hazırlanan raporların çözüme kavuşturulmak üzere ilgili kurumlara gönderileceği bildirildi.

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