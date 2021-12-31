Öğrenciler arkadaşlarına makyaj yaptı, gören gözlerine inanamadı

Bursa'da liseli kız öğrenciler, arkadaşlarını ünlü kişilere benzetmek için makyaj yaptı, gören gerçek sandı.

Bursa Anadolu Kız Lisesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında öğrenciler, görsel sanatlar kültürünü tanıtmak ve geçmişte yapılan eserleri gelecek nesillere aktarmak için, arkadaşlarını makyajla ünlü kişilere benzetti. Öğrenciler, dünyaca ünlü ressamlar tarafından yapılan tablolardaki inci küpeli kız ve Monalisa'ya benzetildi. Yapılan makyaj sonrası öğrenciler tablolardaki kişilere o kadar benzedi ki, gören gerçeği sandı.

Herkesin yapılan makyaj sonrası resimdeki kişinin gerçeği sandığını ifade eden öğrenciler, "Biz Bursa Anadolu Kız Lisesi resim kulübü öğrencileri olarak, TÜBİTAK projesi kapsamında Monalisa ve inci küpeli kız tablosunu canlandırdık. Projedeki maksadımız, görsel sanatlar kültürünü tanıtmak. Geçmişte yapılan eserleri gelecek nesillere aktarmak istedik. Yapılan makyaj sonrası arkadaşlarımızı tablodaki resimlerin gerçeği sananlar oldu. Gören çok şaşırdı ve çok beğendi. Arkadaşlarımızın makyaj, kostüm ve arka plânlarını biz öğrenciler olarak el emeğimizle hazırladık" dedi.

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