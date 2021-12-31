"Bütün çocuklar okumalı" projesi Kitapsepeti’ne ödül getirdi

'Bin Köy Okuluna Bir Milyon Kitap' sloganıyla yola çıkan ve kısaca KÖK Platformu olarak yürütülen proje, PSM AWARDS 2021 yarışmasında sosyal sorumluluk kategorisinde gümüş ödüle lâyık görüldü.

Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan KİTAPSEPETİ Genel Müdür Yardımcısı Salih Gürzlü, “Biz projemize topluma fayda sağlama gayesi ve kitap okuma kültürünün yaygınlaşması için çalışmalara devam ediyoruz. Türkiye Sigorta ile güçlerimizi birleştirip projenin etki alanını daha da genişlettik. Hedefimiz kitaba ulaşmaya çalışan en ücra yerdeki kitapseverleri kitaplarla buluşturmaya devam etmek olacak. Bu projemizin ödüle lâyık görülmesi de bizleri ayrıca mutlu etti. Şimdi heyecanımız ve şevkimiz daha yükseldi. Projemizi daha geliştirmek için tüm imkanlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Proje ortağımız Türkiye Sigorta’ya ve tüm kitapseverlere destekleri için teşekkür ederim. Projemizin detaylarına web sitemizde yer alan KÖK Platformundan ulaşıp inceleyebilirsiniz” diye konuştu.

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