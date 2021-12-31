Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler: “Başarısız bir ilk yarı geçirdiğimiz 2021’i geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, içinde öz eleştiri bulunan yeni yıl mesajı yayımladı. Gülgüler, “Hastalıklarla mücadele ettiğimiz ve başarısız bir ilk yarı geçirdiğimiz 2021’in son saatlerinde bizden götürdüklerini getiremeyeceğimiz bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, yeni yıl öncesi mesaj yayımlarken, başarısız bir ilk yarı geçirdiklerini de sözlerine ekledi. Gülgüler, sosyal medya hesabından, “Hastalıklarla mücadele ettiğimiz ve başarısız bir ilk yarı geçirdiğimiz 2021’in son saatlerinde bizden götürdüklerini getiremeyeceğimiz bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 hem insanlığa sağlık, huzur, mutluluk Bursaspor’a ise başarı getirmesini temenni ederim.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.