Otomobil tutkunlarından tedavi gören çocuklara büyük sürpriz

Bursa'da otomobil tutkunları hastanede tedavi gören çocuklara, düzenledikleri illüzyon gösterisiyle yılbaşı sürprizi yaptı.

Bir grup otomobil tutkunu sosyal medya üzerinden iletişime geçerek hastanede tedavi gören çocuklara sürpriz yapmak istedi. Hastanede tedavi gören çocukların yeni yıla mutlu girmesi için organizasyon yapan otomobil tutkunları; hastane yönetiminden izin alarak kendi bütçelerinden ücretini karşılayarak hastaneye illüzyonist getirdi. Hastane koridorunda düzenlenen illüzyon gösterisiyle çocuklara unutamayacakları bir yılbaşı gecesi yaşadı. Çocuklar neşe içinde gösteriyi izlerken hastanede oldukları unuttu.

Çocukları mutlu etmek için böyle bir organizasyon tertiplediklerini ifade eden Yasin Altın, "Biz otomobil tutkunları olarak yılbaşı gecesinde hastanede tedavi gören kardeşlerimiz için bir eğlence planladık. Çocuklar yeni yıla hastane odasında hüzünlü değil de eğlenerek girsin istedik. Görüyoruz ki çocukları mutlu etmeyi başardık. Çocuklar çok eğlendi onlar eğlendikçe bizde mutlu oluyoruz" dedi.

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