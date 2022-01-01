Bursa'da yılbaşında "Türkiye Güven Huzur" uygulaması

Bursa'da yılbaşı öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yaptı. Uygulama şehrin en işlek cadde ve yollarda gerçekleştirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplam 6 bin polisin katıldığı uygulama Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde, yol kontrolleri ve umuma açık iş yerleri denetimi gerçekleştirildi. Şehrin en işlek cadde ve yollarında uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamanın amacı, Kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesini önlemek, aranan kişilerin yakalanması, il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi.

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