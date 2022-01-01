Uludağ’da kaybolan Danimarka uyruklu turist bulundu

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Bursa'dan Uludağ'a yürüyüşe çıkan ve kaybolduğu belirlenen Danimarka uyruklu kişiye ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezden Uludağ'a yürüyüşe çıkan bir kişinin kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Kaybolan Danimarka uyruklu Yusuf S. ile telefonla görüşen jandarma ekipleri, şahsın Kestel Alaçam Orhaniye mevkiinde olduğunu tespit etti. Ekipler 5 saat sonra Yusuf S’ye ulaştı.

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