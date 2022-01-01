Uludağ'da kaybolan Danimarkalı aranıyor (2)

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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KAYIP DAĞCIYA ULAŞILDI

Bursa'dan, Uludağ'a yürüyüş yapmak isterken kaybolan Danimarka uyruklu dağcıya JAK ve AFAD ekipleri saat 01.30 sıralarında ulaştı. Kestel'in yüksek kesimlerinde, orman yolunda bulunan dağcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, dağcının Orhaniye köyüne getirilip burada sağlık kontrolünden geçirileceğini açıkladılar.İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel İsmail Hakkı SEYMEN

2022-01-01 01:44:53



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