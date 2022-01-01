(Özel) Bursa’da madde bağımlılarının yaktığı iddia edilen metruk binayı stajyer öğrenciler söndürdü

Bursa’da, madde bağımlılarının yaktığı iddia edilen metruk evi, liseli stajyer itfaiyeciler söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Tayakadın Mahallesi Ürün Caddesi üzerinde bulunan metruk binada, iddiaya göre madde bağımlıları yangın çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından Tophane Endüstri Meslek Lisesi İtfaiye Bölümü’nde okuyan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde staj yapan öğrenciler yangına müdahale etti. 12. sınıf öğrencileri, itfaiyeci ağabeyleri ile birlikte dikkatle alevlere su sıkarken, 11. sınıf öğrencileri de hortumların açılmasında ve toplanmasında büyük gayret gösterdi. Alevler çevre binalara sıçramadan söndürülürken, yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

Tophane Endüstri Meslek Lisesi İtfaiye Bölümü’nde okuyan İsmail Enes Durmaz, "Son sınıfta okuyorum. Bursa itfaiyesinde staj yapıyoruz. İtfaiyede beklerken, ev yangını anonsu geldi ve biz de çıktı. İlk önce küçük hortumla müdahale ettik. Yan binaya sıçramaması için orada soğutma çalışması yaptıktan sonra alevlere müdahale ettik. Her meslek kadar itfaiyecilik de zor. Daha önce de bir tekstil fabrikası yangınında görev aldım. Bu mesleği yapmak istiyorum" diye konuştu.

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