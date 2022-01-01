Uludağ yolundaki yoğunluktan yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni yılın ilk günü Uludağ'a çıkmak isteyen günübirlikçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta bulunan bir otomobil, hararetle birlikte motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu yaşanırken, günübirlikçi vatandaşların da zirveye çıkmak istemesi sebebiyle Milli Park gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kuyrukta bekleyen Selçuk E.'ye ait 34 KM plakalı otomobil aninden motor kısmından alev almaya başladı.

Duman kısa sürede aracı sararken çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı. Yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.