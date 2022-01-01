2021'in son günü Yıldırım'da açılışla taçlandırıldı Helvalıpınar Camii Meydanı ve Çocuk Parkı hizmete açıldı

Yıldırım’ın çehresini sosyal donatı alanlarıyla değiştiren Yıldırım Belediyesi, ilçeye halkın nefes alacağı yeni alanlar kazandırmaya devam ediyor.

Şükraniye Mahallesi’nde binaların arasına sıkışmış durumda kalan Helvalıpınar Camii çevre açıldı. Bin 250 metrekarelik alandan oluşan Helvalıpınar Camii Meydanı ve Çocuk Parkı’nda kıraathaneden tuvaletlere, çocuk oyun alanından dinlenme yerlerine kadar birçok sosyal donatı bulunuyor. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler bu minvalde sosyal hayat alanlarını arttırmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda da Helvalıpınar Camii’nde çevre düzenlemesi yapmıştık. Cami çevresindeki bin 250 metrekarelik bir alanın kamulaştırılmasını sağlayarak buraya 650 metrekarelik bir çocuk parkı kazandırdık. Ayrıca caminin avlusu olarak da kullanılabilecek şekilde bir meydan düzenlemesi de yaptık. Bugün hizmete açtığımız Helvalıpınar Camii Meydanı ve Çocuk Parkı’ hem çocuklarımızın, kadınlarımızın nefes aldığı bir mekân hem de namaz vakitlerinde cami cemaatinin vakit geçirebileceği bir ortam oldu. Helvalıpınar Camii Meydanı ve Çocuk Parkı Yıldırım’a hayırlı olsun” dedi.

İmardan kentsel dönüşüme, yol çalışmalarından sosyal alanlara, spor tesislerinden modern pazar alanlarına, meydanlardan parklara kadar çok önemli hizmetleri ilçeye kazandırdıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Yaptığımız bunca hizmetin tek gayesi, vatandaşlarımıza daha yaşanabilir, daha konforlu ve daha mutlu bir şehir sunabilmek. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1.5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız. Büyük mesire alanlarının yanı sıra çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği mahalle parkları da inşa ediyoruz. Geride kalan 2.5 yılda; ilçemize 16 yeni park kazandırırken, 26 parkımızı da sil baştan yeniledik. 5 parkımız da ise çalışmalar devam ediyor” şeklinde konuştu.

Yaptığı çalışmalardan ötürü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı tebrik eden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, “2021 yılında çok güzel hizmetler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerimize de adım adım yaklaşıyoruz. Bunun için hizmetlerimizi süratle gerçekleştiriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, “İlçe belediyelerimizin çalışmalarıyla Bursa’mız her geçen gün güzelleşiyor. Yıldırım Belediyemizi ve Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı böylesi bir hizmeti ilçeye kazandırdığı için tebrik ediyorum” diye konuştu.

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