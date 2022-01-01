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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ'da yeni yılın ilk günü yoğunluk

DHA

Uludağ'da yeni yılın ilk günü yoğunluk


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşanıyor. Uludağ'daki kayak pistleri hem konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu.
Yeni yılın ilk gününde Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece, kar kalınlığı ise 40 santimetre olarak ölçüldü. Soğuğa rağmen otellerde konaklayanlar ve günübirlik gelenler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Yılbaşı için Uludağ'a geldiklerini belirten Bora Kara, "Buraya 3 günlük geldik. Üniversitede finallerim bittiği gibi buraya geldik. Kayak yapmanın keyfini çıkarıyoruz. Akşam da çok güzeldi. Yılbaşına eğlenerek girdik" dedi.
Cemre Şengül, "Dün Uludağ'a geldik. Otel kalabalıktı. Bugün de kayak yapmak için piste geldim. Kayak yapmak için uygun bir zemin var. Yılbaşı çok güzeldi. Hava fişek gösterini izledik. Şarkılarla karın üzerinde eğlendik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-01-01 15:55:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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