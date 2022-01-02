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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor

İHA

Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İnegöl Entegre Katı Atık Tesisi ile evsel atıklardan saatte 2 megavat elektrik üretimi sağlanırken, yıl sonuna kadar yapılacak ilave yatırımlarla 30 bin konutun tüketimine eşdeğer enerji üretimi sağlanacak. Proje ile sahaya giden atık miktarı yüzde 50 azalırken, yılda 235 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı da engellenmiş olacak.
Küresel ısınmanın yol açtığı sonuçlar bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemi giderek artan sorunlar arasında yer alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğiyle mücadeleden taviz vermiyor. Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefiyle kentin altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için de her yıl yeni yatırımları devreye alıyor. Bu kapsamda Bursaray İstasyonlarının çatısını güneş enerji santraline dönüştürmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Katı Atık Depolama sahasında metan gazından elektrik üretimi ve BUSKİ’nin su deposu girişlerine kurulan HES’lerle yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını giderek artırıyor. Son olarak yap işlet devret modeliyle kente İnegöl Entegre Katı Atık Tesisini kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile hem elektrik enerjisi üretiyor hem de sahaya giden atık miktarını yarı yarına düşürüyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte yaklaşık 25 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisini yerinde inceledi. Yüklenici firmanın yetkililerinden tesisin çalışma sistemi hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, “İklim değişikliği küresel ölçekte en büyük çevre sorunlarından birisi olarak kabul ediliyor. Tarım ve gıda, temiz su ve sağlık başta olmak üzere hayatımızın her safhasını etkilemekte ve ülkelerin bu konularda çözüm çabalarını artırmalarını zorunlu kılıyor. Bu çerçevede Paris İklim Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından da onaylanarak yürürlüğe girmiş olup ülkemiz bu konudaki hassasiyetini göstermiştir. Bu süreçle birlikte artık yeşil büyüme kavramı gündemimize girdi. Yenilenebilir enerji yatırımları hız kazandı. Bu çerçevede, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalara ağırlık veriyoruz” dedi.
Bursa’da oluşan günlük 3 bin 500 ton evsel nitelikli atığı doğu ve batı havzası olarak ikiye ayrılan alanlarda depoladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Doğu bölgesinde halihazırda düzenli depolama sahası olarak 2012 yılından beri hizmet veren bu alanı entegre bir tesise dönüştürdük. Tesise gelecek karışık belediye atıkları mekanik ayırma tesisinde cinslerine göre ayrıldıktan sonra organik atıklar biyogaz tesisine alınarak metan gazından elektrik üretiliyor. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına, kalorifik değeri olan atıklar atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisine, geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor. Bu işlemler sayesinde sahaya giden atık miktarında yüzde 50’lik bir azalma meydana gelmektedir. Biyogaz tesisinde ilk tankımız devreye alındı. Şuan yaklaşık saatte 2 megawatt enerji üretiliyor. Yılsonuna kadar toplamda 4 adet tank devreye alınacak. Organik atıktan enerji üretim kapasitesi yaklaşık 8 megawatt/saate ulaşacak. Bu değerlere bakıldığında düzenli depolama sahasından elde edilen deponi gazı ile birlikte 10 megawatt /saat enerji üretimi gerçekleştirilerek, yaklaşık 30.000 konutun enerji ihtiyacı karşılanmış olacak. Aynı zamanda yılda 235 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı da engellenmiş olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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