Özel bir banka parasını vermedi, yıllardır hayalini kurduğu evine kavuşamadı Bankanın mağdur ettiği vatandaş ev sahibi olamadı

Bursa’da özel bir bankadaki parasını çekip ev almak isteyen vatandaş bankanın parayı vermemesi üzerine yıllardır hayalini kurduğu evini alamadı.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Serkan Biçer, ev almaya karar verdi. Ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşan vatandaş parasının bulunduğu bankaya gidip parasını çekmek istediğini belirtti. Banka yetkileri iddia göre, 2 gün sonraya parasını çekmesi için gün verdi. Biçer de evi alacağı kişiyle satış için bankanın tarih verdiği gün evi almak için anlaştı. Ev satışı için tapudan gün alan vatandaş parasını çekmek için bankaya gittiğinde parasını alamadı ve kendisine o gün tarih verilmesine rağmen parasını 4 gün sonrasına alabileceği söylendi. Tüm çabalarına rağmen parasını çekemeyince ev satışı da iptal oldu. Yıllardır hayalini kurduğu evine bankanın yaşattığı mağduriyet yüzünden kavuşamamanın üzüntüsünü yaşadı.

Başından sürece anlatan Serkan Biçer, "Ev almaya karar verdim. Bankaya giderek paramı çekmek istedim. Bana 2 gün sonraya gün verdiler. Ev almak istediğim kişiyle bankanın gün verdiği tarihte satış için anlaştık. Ama bankadan parayı çekemedim. Bana paranızı alabilirsiniz dedikleri tarihte gittim ama paramı alamadım. Banka beni mağdur etti. Bana paranı 4 gün sonra verebiliriz dediler. Ev alacağım kişide satıştan vazgeçti. Ben büyük mağduriyet yaşadım, başka insanlarında mağdur olmasın istemiyorum" dedi.

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