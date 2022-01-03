Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılından bu yana düzenlediği “Gençlik Bursa’da Yollarda” projesine, 17 ilçedeki yatılı hafızlık Kur’an kursu öğrencileri de dahil edildi.

Türkiye’nin farklı kentleri ve yurtdışından eğitim için Bursa’ya gelen üniversite öğrencilerinin Bursa’yı tüm değerleri ile tanımaları amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, üniversiteli gençler, her hafta Cumartesi günleri İznik’i ve Çarşamba günleri de Bursa’nın tarihi ve turistlik mekanlarını tanıma imkanı buluyor. “Gençlik Bursa’da Yollarda’’ projesine bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa İl Müftülüğü bünyesinde 17 ilçede faaliyetlerine devam eden yatılı hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri de eklendi. Öğrenciler her hafta Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri rehber eşliğinde Bursa gezisine katılıyor. Proje kapsamında toplamda 54 Kur’an kursunda öğrenim gören 1225 yaş arası 2500 hafızlık öğrencisinin gezdirilmesi planlanıyor. Gezi rotası, Cumalıkızık Köyü, Panaroma 1326 Bursa Fetih Müzesi, Yeşil Külliyesi, Tophane Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri ile Alplerin Nöbet Değişimi ve Zindan Kapı olarak belirlendi.

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