Bir yılda 107 metruk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, 2021 yılında hem vatandaşlar, hem de çevre için tehlike arz eden 107 metruk yapıyı yıktı.

Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindiği metruk (terk edilmiş) binaları yıkmak için hummalı bir çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, 2021 yılında 107 metruk binayı yıktı. Ayrıca mülk sahipleri tarafından tadilatı yapılan 20 metruk binanın da meskûn (oturulur) olması sağlandı. Belediye ekipleri, 2021 yılında çökme tehlikesi bulunan 10 riskli binayı da yıktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede bulunan metruk binaların can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğine dikkat çekerek, “Metruk binaların kötü amaçlarla kullanılmasından dolayı muhtarlar ve vatandaşlardan çok yoğun şikayet alıyoruz. Bilhassa uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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