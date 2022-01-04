Kent konseyinden zincir marketlere çağrı

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, fahiş fiyat artışı ve dövizin düşmesi sonrası indirimlerin rafa yansımaması üzerine basın bildirisi yayınladı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, son dönemlerde küresel ölçekte etkisini hissettiren kuraklık, iklim krizi, salgın ve çeşitli sebeplerden dolayı dolar kurunun 18 liraya kadar çıkması sonucunda temel gıdalarda aşırı artışlar olduğunu beyan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi sonrasında doların bir gecede yüzde 40’tan fazla değer kaybettiğinin altını çizen Orhan, “Bir yandan kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi devam ederken diğer yandan ‘kuru bahane ederek’ aynı günde aynı ürüne üç kere zam yapanlar fiyatları düşürmüyor. Temel ihtiyaç maddelerine gelen fahiş zamlar geri alınmıyor. Döviz kurlarındaki düşüşün ardından vatandaşımız, gözünü marketlerdeki ürünlere yapılacak indirime çevirmişti. Her ne kadar firmalardan indirim açıklamaları yapılsa da beklenen düzeyde olmamış, yüzeysel kalmıştır. Toplumun talebini dikkate alarak gıda perakendecilerinin indirime gitmesi ve ‘marketlerde kanunen tüketici lehine olan fiyat uygulanarak’ bu yönde denetimlerin sıklaştırılması gerekmektedir” şeklinde beyanda bulundu.

Son olarak Bursa Kent Konseyi Başkan Şevket Orhan, zincir marketlere ‘fiyat politikalarını gözden geçirmeleri, fahiş fiyat artışını durdurmaları ve özellikle temel tüketim malzemelerinde indirime gitmeleri konusunda’ bir kez daha çağrıda bulundu.

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