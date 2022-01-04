Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde erken saatlerde sis sebebiyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

İnegöl ilçesinde gece başlayan sis yoğunluğu, sabahın erken saatlerinde de devam etti. Kırsal alanlardan İnegöl’e gelmek isteyen vatandaşlar, sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Trafikte görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, herhangi bir kazanın yaşanmaması sevindirdi. Trafik ekipleri özellikle sisli havalarda sürücülerin yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

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