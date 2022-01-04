Mustafakemalpaşa’da iklim değişikliğiyle mücadele Başkan Kanar, ‘’İklim değişikliği eğitimleriyle evlatlarımıza tertemiz bir gelecek hazırlıyoruz’’

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasını hedefleyen Mustafakemalpaşa Belediyesi, "İklim Değişikliği İle Mücadele Eğitim Programı" başlattı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, 131 mahallede toplumun her kesimine ulaşmak adına kırsalda kurs, eğitim ve sertifikasyon çalışmalarını hızlandırdı. Belediye İklim Değişikliği Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ’’İklim Değişikliği İle Mücadele Eğitimlerinin’’ ilk etabı Uluabat Göl şeridi kırsalında bulunan mahallelerde başladı. Belediye Endüstri Mühendisi, iklim değişikliği alan uzmanları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü envanterinde görevli ziraat mühendisleri ve uzmanlarınca ilk Onaç Mahallesinde başlayan eğitimler, Dorak ve Akçapınar mahallelerinde eş zamanlı olarak devam etti. 8 ders saati olarak planlan eğitimlere ilgi büyüktü. Kurs rogramında; küresel iklim değişikliğinin geçmişi, iklim değişimi senaryoları, Türkiye’nin iklim politikası projeksiyonları, karbon ayak izi, beslenme tarzları, enerji politikaları, tarım ve ormancılık konuları üzerinde duruldu.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, iklim değişikliğinin öncelikli gündemleri olduğunu belirtti. Kanar, ’’Küresel iklim değişikliği için şimdiden gerekli tedbirleri almak zorundayız. Gün geçtikçe etkisi daha çok hissedilen iklim değişikliği eğitimleri öncelikli eylem planımız arasında yer alıyor. Bu bağlamda, göreve geldiğimiz ilk günlerde kurduğumuz İklim Değişikliği Müdürlüğümüzü geri dönüşüm seferberliğimize entegre ederek çalışıyoruz. Pazar atıklarından yılda 18 ton gübre ürettiğimiz kompost projemiz işliyor. Sıfıre Atık projesi kapsamında Mustafakemalpaşa kırsalında başlattığımız ’’Muhtarlıklar Yarışıyor’’ projesi de 131 mahallede büyük ses getirdi. İklim değişikliği eğitimlerine de başladık. Özellikle üreticilerimizin iklim değişikliği ile mücadele yollarını tanımaları, yenilenebilir yönetmeleri modern tarıma uygulayabilmeleri çok mühim. Bu eğitimlerle, çiftçilerimizi, esnafımızı, sivil toplum kuruluşlarını, gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımızı bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Böylece iklim değişikliğiyle daha etkin şekilde mücadele edebilecek, karar alma süreçlerini hızlandırarak adımlarımızı sür'atle atabileceğiz. 131 mahallemizin tamamında, iklim değişikliği gönüllüsü yüzlerce vatandaşımızın destekleyeceği yenilenebilir enerji ve tasarruf hareketiyle inşallah evlatlarımıza daha temiz bir gelecek bırakacağız’’ dedi.

İki gün boyunca devam edecek eğitimlerin ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edilerek İklim Değişikliği İle Mücadele Programının ilk etabı son bulacak.

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