Bursa trafiğindeki tehlikeli yolculuklar kameraya yansıdı

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Bursa'da üç tekerli el yapımı araç ile bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte ölüme meydana okuyan kişiler kameraya yansıdı.

Bursa'da farklı zamanlarda trafikte tehlikeli yolculuk yapan kişiler, başka araç sürülerinin kameralarına yansıdı. Tehlikeli yolculuklardan birinde el yapımı 3 tekerlekli bir araçla trafikte dolaşan bir kişi adeta ölüme meydan okudu. Diğerinde ise trafikte hızla seyreden bir kamyonetin arkasına tutunan 3 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi.

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