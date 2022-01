Yıldırım Belediyespor, milli takım seçmelerine damga vurdu

Yıldırım Belediyesi sporcuları, Gaziantep’te gerçekleştirilen Türkiye Şehitkamil Turkcell YıldızGenç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri’nden önemli başarılar elde ederek milli takımda yer almaya hak kazandı.

Yıldırım Jimnastik Spor Kulübü sporcuları, 2930 Aralık 2021 tarihleri arasında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda birçok büyük kulübün katılımıyla gerçekleşen Türkiye Şehitkamil Turkcell YıldızGenç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri’nde milli takıma girmek için rakipleriyle kıyasıya yarıştı. Kıran kırana geçen karşılaşmaların sonucunda, kulüp sporcularından Muhammed Recep Akar, 1516 yaş grubu 200 metre sırtüstünde Türkiye 1’incisi olarak Milli takımın as kadrosuna girerken, Bursa’dan as kadroya seçilen tek sporcu oldu. Öte yandan sporcu Göksu Gümüş, 50 metre sırtüstü branşında Türkiye 1’incisi ve 100 metre ile 200 metre sırtüstünde Türkiye 3’üncüsü olarak Yıldız Milli Takım Alternatif Kadrosu’nda yer almaya hak kazandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Sporcuları Muhammed Recep Akar ve Göksu Gümüş’ün elde ettiği başarı ile hem Bursa’nın hem de Yıldırımlıların göğsünü kabarttığını ifade etti. Başkan Oktay Yılmaz, “Gaziantep’te bizleri en güzel şekilde temsil eden evlatlarımızı kutluyorum. Ben sporcularımızı ve onlara her daim destek olan ailelerini, bu süre zarfında yoğun antrenmanlarla evlatlarımızı müsabakaya hazırlayan antrenör hocamız Gökçen Mutlu’yu tebrik ediyorum. Bu başarı hepimizin” dedi.

