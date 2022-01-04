Kavaklı’da yıkımlar sürüyor Riskli bölge yeşil alan olacak

Osmangazi Belediyesi, Kavaklı Mahallesi’nde heyelandan zarar gören binaların kamulaştırılarak yıkılması için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 140 hak sahibi ile anlaşma sağlanırken, 3 bin 177 metrekare alan kamulaştırıldı. Bölgede devam eden yıkımlarla birlikte Bursa’nın doğal güzellikleri de ortaya çıkıyor.

Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak’taki Uğur Apartmanı’nın bahçesinde 25 Mart 2021 tarihinde yaşanan toprak kayması sonucu, bölgedeki apartman ve iş merkezleri zarar gördü. Osmangazi Belediyesi, bölgede yapılan jeolojikjeoteknik etüt çalışmalarının ardından can güvenliği için yaşamanın son derece tehlikeli olduğu tespit edilen 98 mesken, 141 iş yeri olmak üzere toplam 239 bağımsız bölümün kamulaştırılması için meclis kararı alarak çalışmaları başlattı. Bu konuda yoğun bir mesai harcayan Osmangazi Belediyesi, 141 hak sahibi ile anlaşma sağlamayı başardı. Bölgede şuana kadar toplam 3 bin 177 metrekare alan kamulaştırılırken, yapılan kamulaştırmalar için hak sahiplerine toplam 29 milyon 719 bin TL ödeme yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kamulaştırma çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgeyi güvenli hale getirmek adına kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Kavaklı Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl Mart ayında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucunda bölgedeki apartman ve işyerleri zarar gördü. Bölge riskli alan ilan edildi. Osmangazi Belediyesi olarak meclis kararı alarak ilçe sınırlarımız içerisinde yer alan bölgedeki binaların kamulaştırılması için çalışma başlattık. 249 bağımsız bölümün 141’i ile anlaşma sağladık. Kamulaştırdığımız binaların yıkımını gerçekleştirdik. Kamulaştırmalar için bugüne kadar 29 milyon 719 bin TL ödeme yaptık. Kalan diğer bölümleri de en kısa sürede kamulaştırarak riskli binaların yıkımını başlatacağız. Bölgeyi güvenli hale getirerek yeşil alana dönüştüreceğiz. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” dedi.

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