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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmarabirlik’ten 258 milyon TL kredi tahsisatı

İHA

Marmarabirlik’ten 258 milyon TL kredi tahsisatı

2021/2022 ürün alım kampanyasının sonuna gelen Marmarabirlik, ortaklarına toplam 258 milyon TL kredi tahsisatı yaptı.
Ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşıldığını kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2022 yılı için ortaklara tahsis edilen kredi limitleri ile ilgili, “Ortaklarımıza 258 milyon TL kredi tahsisatı yapılmıştır. Limitler belirlenirken ortaklarımızın 3 yıl boyunca kooperatifine verdikleri ürün ortalaması baz alınmıştır. 3 yıllık teslimat ortalaması 1 tona kadar olan ortaklarımıza gübre ve zirai ilaç için 3.500 TL, akaryakıt içinde en 3.000 TL olmak üzere en düşük kredi tahsisatı 6.500 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, son üç yılda rekolte beyanının yüzde 50'sini tamamlayan ortaklarımıza her yıl için 200 TL ilave limit sağlanacaktır. Kooperatifine ürün veren her zaman kazançlı çıkmıştır” dedi.
Ürün alımları sona ermeden üreticilerimizin yeni sezona hazırlık olarak, ağaç bakımında kullanacağı gübre, ziraî ilaç ve akaryakıt dağıtımı için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Asa, “Maksadımız üreticimizin zeytin üretiminde bütün girdilerini temin ederek destek sağlamaktır” diye konuştu.
2020 ve 2021 yıllarında kimyasal gübre dağıtımı yapıldığını, bu yıl fennî gübre yerine organik gübre ve 10510 formülasyonunda organomineral gübre dağıtımının yapılacağını ifade eden Başkan Asa, “2 yıl önce Marmarabirlik markası Kop Organik ismi ile piyasaya sunduğumuz Organik ve Organomineral gübreden beklentilerimiz çok yüksek, üreticilerimiz uzun vadede faydalarını çok iyi görecektir. Organik gübre toz 23,5 TL, Pelet 28 TL, Organomineral gübre 10510 formülasyonu 203 TL’den ortaklara satışı yapılacaktır” dedi.
Ziraî ilaçla ilgili hazırlıkların da devam ettiğini bildiren Hidamet Asa şunları söyledi: “Zirai ilaç piyasalarında fiyat farklılıkları sebebi ile firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız üreticimizin menfaatlerini koruyacak bir fiyat politikası oluşturmak. Yüksek fiyatlara zirai ilaç satmak istemiyoruz. Üreticimizi fiyat baskısından korumak istiyoruz.”
Zeytin üretiminde en önemli girdilerden olan akaryakıt dağıtımına Nisan 2022 tarihinde başlayacaklarının altını çizen Asa, “Üç yıllık ortalaması 1000 kg'a kadar olan ortaklarımıza en düşük akaryakıt limiti 250 litre, 10012500kg'a kadar olanlara 300 litre, 2501 kg üstü olanlara da 350 litre akaryakıt desteği verilecektir. Akaryakıt dağıtım usul ve esasları Marmarabirlik tarafından daha sonra belirlenecektir” diye ifade etti.
Asa, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemiden kaynaklı sıkıntılar yaşandı. Bunun dışında kuraklık, piyasalarda üreticimizin yaşadığı maliyet baskısı, ürünün sofralıktan yağlık vasfına dönüşmesi nedeniyle zor bir yıl oldu, Marmarabirlik her zaman olduğu gibi bu zor yılda da üreticisinin yanında olmuş ve verdiği desteklerle ortaklarına sahip çıkmıştır. Geçtiğimiz yıl her kg zeytin yetiştirmek için 1,5 TL ayni kredi desteği verilmişti. Bu yıl Marmarabirlik Yönetim Kurulu tarafından kilogram başına 3 TL kredi desteği verilmesi kararlaştırılmıştır” diye konuştu.
Öte yandan 2021/2022 ürün alım kampanyası devam eden Marmarabirlik’te bugüne kadar 448 milyon TL tutarında 44 bin 200 ton ürün alımı gerçekleştirildi. Birlik 18 Aralık 31 Aralık 2021 tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak, 6 Ocak 2022 Perşembe günü ortaklara 5,7 milyon TL ödeme yapacak. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 205,7 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiş olacak. Ortaklar Perşembe günü saat 18.00’dan itibaren 5.dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecekler. Başkan Hidamet Asa, ortaklara ürün bedeli alacaklarından kalan kısmının ödenmesi için çalışmalar yapıldığını ve en kısa sürede tamamının ödeneceğini bildirdi.

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