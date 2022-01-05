Bursaspor, Fethi Sekin’i unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor Kulübü, resmi hesaplarından şehit polis memuru Fethi Sekin’i aramızdan ayrılışının 5. yılında anlamlı bir mesajla andı.

Bursaspor Kulübü, şehit polis memuru Fethi Sekin’i unutmadı. Yeşilbeyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan anma mesajında şu ifadelere yer verildi:

“İzmir’de gerçekleştirilen hain terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canını ortaya koyarak onlarca vatandaşımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Unutmayacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.