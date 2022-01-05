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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da yoğun sis kazaya sebep oldu

İHA

Bursa'da yoğun sis kazaya sebep oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 günden bu yana etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, kazaları beraberinde getirdi.
İnegöl ilçesinde gece başlayan sis yoğunluğu, sabahın erken saatlerinde de devam etti. Kırsal alanlardan İnegöl’e gelmek isteyen vatandaşlar, sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Trafikte görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, herhangi bir kazanın yaşanmaması sevindirdi. Trafik ekipleri özellikle sisli havalarda sürücülerin yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sis sebebiyle maddi hasarlı kaza meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan halk otobüsüne, arkasından gelen kamyonet çarptı. Şans eseri yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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