AK Parti Kestel İlçe Başkanlığı’nda Murat Güloğulları dönemi

AK Parti Kestel İlçe Başkanlığı’na Murat Güloğulları getirildi.

Geçtiğimiz günlerde Mudanya ve Harmancık ilçe başkanlarına tayinler yapılmasının ardından Kestel için il, ilçe teşkilatları ve genel merkezin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Murat Güloğulları isminde karar kılındı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile görüşen Güloğulları, görüşmeler sonucunda mazbatasını aldı. Gerçekleştirilen atama hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mudanya, Harmancık ve Kestel ilçelerinde millete ve Bursa’ya hizmet yolunda bayrak değişimlerinin tamamlanmasının ardından çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kestel’de görevini Murat Güloğulları’na devreden Sinan Aktaş ve yönetimine teşekkür eden Başkan Gürkan, Türkiye ve Bursa’nın geleceği için her dönemden, her kademeden teşkilat mensupları ile millete hizmet yolunda ilerlemeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Gürkan, şunları söyledi:

“Hep birlikte Kestelimiz, Bursamız ve ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti, derdi ülkesi, milleti ve ülkesinin geleceği olan, eski yeni demeden, makam mevki gözetmeden yalnızca ülkesi için çalışan, yürekleri milleti için bir atan gönüllüler ordusudur. Bu yolda hepimiz biriz ve hep birlikte aşkımızı, şevkimizi hiç kaybetmeden ilerlememizi sürdüreceğiz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde ülkemizin ve Bursamızın güçlü geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. Partimizin kurulduğu ilk günden bu yana davamıza ve ülkemize olan sevdamıza desteğini hiç esirgemeyen aziz milletimize ve her kademeden teşkilat mensubumuza teşekkür ediyorum.”

