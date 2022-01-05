Evinin çatısını yaparken düşüp öldü

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)BURSA´da evinin çatısını yaptığı sırada dengesini kaybederek, 10 metre yükseklikten düşen Yunus Öztürk (58), hayatını kaybetti. Öztürk´ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Dilipak Sokak´ta meydana geldi. 3 katlı evinin çatısını yapan Yunus Öztürk, iddiaya göre dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk´ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk´ün ölüm haberini alan yakınları, sinir krizi geçirdi. Öztürk´ün cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-01-05 13:04:52



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