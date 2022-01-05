Tornavidalı gasp şüphelisini öldüren Enes, uluslararası ilişkiler okuyormuş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tornavidalı gasp şüphelisini öldüren Enes, uluslararası ilişkiler okuyormuş

DHA

Tornavidalı gasp şüphelisini öldüren Enes, uluslararası ilişkiler okuyormuş


İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, çalıştığı iş yerine giderken yolunu kesip, elindeki tornavidayla kendisini ölümle tehdit edip, cep telefonunu istediğini öne sürdüğü 20 ayrı suçtan kaydı bulunan Erkan Aysu'yu, (31) bıçaklayarak öldüren Enes Kör (21) tutuklandı. Enes Kör'ün, Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu, hasta annesi ve ağabeyi ile yaşadığı evin geçimine katkı sağlamak için çalıştığı öğrenildi.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Yahşibey Mahallesi'nde, pazartesi saat 08.20'de meydana geldi. Enes Kör, deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evden çıkıp Altıparmak Caddesi üzerindeki otobüs durağına doğru yola çıktı. İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör, Erkan Aysu'ya olumsuz yanıt verdi. Aysu, "Seni burada öldürürüm kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Kör'ün boğazını sıktı. Bu sırada, cebinde bulunan bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp, yakındaki evine geri döndü.
OLAYI AĞABEYİNE ANLATTI
Enes Kör, burada ağabeyine, "Benim yolumu birisi kesti. Cep telefonumu isteyip tornavida ile ölümle tehdit etti. Onu bıçakladım. Yanına gidip, kendisine bakın. Benim işe gitmem gerekiyor. Geç kaldım" diyerek evden ayrıldı. Olay yerine giden ağabeyi, Erkan Aysu'yu yaralı olarak yerde yatar halde görünce, 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, elinde tornavida bulunan Aysu'yu, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aşırı kan kaybeden Aysu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hırsızlık, uyuştucu kullanmak, tehdit, kasten yaralama suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Aysu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
'İŞ YERİNDEN GEÇ ÇIKTIĞIM İÇİN YANIMDA BIÇAK BULUNDURUYORDUM'
Cinayetle sonuçlanan yaralama olayı sonrası polis, Enes Kör'ü, çalıştığı markete ait depoda gözaltına aldı. Emniyette sorgusu yapılan Enes Kör'ün suç kaydına rastlanmadı. Kör, verdiği ifadesinde, "Babamdan ayrılan annemin yanında ağabeyimle kalıyorum. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıfa gidiyorum. Sara ve aplastik anemi hastalığı bulunan annem ile ağabeyimle yaşadığım evin geçimine katkıda bulunmak için süpermarketin deposunda iş bulup, çalışmaya başladım. Uyuşturucu ve alkol kullanmıyorum, sigara dahi içmiyorum. Bazı günler okul ve iş yerinden geç çıkıyorum. Olası, sataşmalara karşı kendimi korumak için yanımda bıçak bulunduruyordum" dedi.
'ÖLDÜĞÜNÜ POLİSTEN ÖĞRENDİM'
Haftada 2 gün iş yerine gittiğini ve günlük 120 lira aldığını söyleyen Enes Kör, ifadesinde olay günü yaşananları şöyle anlattı:
"Olay sabahı işe gitmek için evden çıktım. Cep telefonuma bakarken, birisi, 'Pişt gel buraya' diye bağırdı. Daha sonra elindeki tornavida ile yanıma gelip, 'cep telefonunu ver' dedi. Kendisine, 'bana lazım' deyince, boğazımı sıkıp, tornavidayı karnıma dayadı. Korktum. Canım yandı. Ben de yanımda taşıdığım bıçakla kendimi korumak, onu korkutmak için bacağına hamle yaptım. Yaralanınca yere düştü. Üzüldüm. Eve gidip ağabeyime haber verdim. 'İlgilenin' dedim. Geç kaldığım için işe gittim. Bu kişinin öldüğünü daha sonra çalıştığım depoya gelip beni gözaltına alan polisten öğrendim. Çok üzüldüm. Canım yanıyor" dedi. Sorgusunun ardından adliyeye çıkartılan Enes Kör, cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-01-05 13:25:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acar: “Bilge sendikacı İnan’ı rahmetle anıyoruz”
YEREL HABERLER Acar: “Bilge sendikacı İnan’ı rahmetle anıyoruz”
Evinin çatısını yaparken düşüp öldü
YEREL HABERLER Evinin çatısını yaparken düşüp öldü
Bursa’da 3 katlı evinin çatısını tamir ederken yere düşüp hayatını kaybetti Evinin çatısını tamir etmek isterken canından oldu
YEREL HABERLER Bursa’da 3 katlı evinin çatısını tamir ederken yere ...
Evinin çatısını yaparken düşüp öldü
YEREL HABERLER Evinin çatısını yaparken düşüp öldü
AK Parti Kestel İlçe Başkanlığı’nda Murat Güloğulları dönemi
YEREL HABERLER AK Parti Kestel İlçe Başkanlığı’nda Murat Güloğulları ...
Nilüfer'de engellilere tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER Nilüfer'de engellilere tekerlekli sandalye
Bursa'da yoğun sis kazaya sebep oldu
YEREL HABERLER Bursa'da yoğun sis kazaya sebep oldu
Karacabey Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin hayatını ...
Bursaspor, Fethi Sekin’i unutmadı
YEREL HABERLER Bursaspor, Fethi Sekin’i unutmadı
Osmangazi’nin dört bin yanında hizmet Yahşibey Bozkurt Caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Osmangazi’nin dört bin yanında hizmet Yahşibey ...
1 yılda 178 engelli aracı tamir edildi
YEREL HABERLER 1 yılda 178 engelli aracı tamir edildi
BUTTİM’de hedef 100 ülkeye ihracat
YEREL HABERLER BUTTİM’de hedef 100 ülkeye ihracat
Bursa'da hırsızların meskeni olan mahalle polis ablukası altına alındı Hırsızların ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk bina için polis ekipleri harekete geçti
YEREL HABERLER Bursa'da hırsızların meskeni olan mahalle polis ...
BESAŞ, kapasitesini yüzde 41 arttırdı Aralık ayında 7 milyon 434 bin 794 ekmek Bursalılarla buluştu
YEREL HABERLER BESAŞ, kapasitesini yüzde 41 arttırdı Aralık ayında 7 ...
Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu ...
Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu ...
(Özel) Evladını arayan bir annenin gözü yaşlı dramı 18 yıl önce evlatlık verdiği çocuğunu ölmeden son bir kez görmek istiyor
YEREL HABERLER (Özel) Evladını arayan bir annenin gözü yaşlı ...
Şirket aracına kesilen ceza işçiden kesilemeyecek Yargıtay'dan emsal trafik cezası kararı
YEREL HABERLER Şirket aracına kesilen ceza işçiden ...
Çevre dostu dijital kartvizit dönemi
YEREL HABERLER Çevre dostu dijital kartvizit dönemi
Bu muhabbet kuşu konuşmuyor ama her oyuna katılıyor İp üzerinde hünerlerini sergileyen Maviş, taklalar atmayı da ihmal etmiyor
YEREL HABERLER Bu muhabbet kuşu konuşmuyor ama her oyuna ...
Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor Gebelik diyabeti ‘iri bebek’ doğumuna sebep oluyor
YEREL HABERLER Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor Gebelik ...
Büyük firmaların yapamadığı indirimi seyyar satıcı yaptı Dolar düştü, seyyar satıcı fiyatları düşürdü
YEREL HABERLER Büyük firmaların yapamadığı indirimi seyyar satıcı ...
Orhangazi polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Orhangazi polisi uyuşturucu tacirlerine göz ...
Bursa’da yaşlı adam evde koltuğunda oturur vaziyette ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa’da yaşlı adam evde koltuğunda oturur vaziyette ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.