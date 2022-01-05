20 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi

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İznik’te koronavirüse yakalanan lise öğrencisi 20 yaşındaki Ahmet Bektaş hayatını kaybetti.

İznik ilçesi Çiçekli mahallesinde yaşayan ve İmam Hatip Lisesinde öğrenci olan Ahmet Bektaş, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan genç, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Aynı zamanda bronşit tedavisi de gördüğü öğrenilen Ahmet Bektaş’ın durumu kötüye gidince Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. 20 yaşındaki lise öğrencisi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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